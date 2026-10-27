Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για λογοδοσία, επαρκή χρηματοδότηση και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στην ψηφιακή εποχή.

Την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, προστασίας των δικαιωμάτων τους και λογοδοσίας για τη σεξουαλική και έμφυλη βία υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προεδρεύοντας στην ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια καθίστανται αδύνατες, όταν το ήμισυ του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις συγκρούσεις απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο υπουργός, ζητώντας οι δεσμεύσεις της διεθνούς κοινότητας να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Ο κ. Γεραπετρίτης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι η παρακαταθήκη του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι «σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ», καθώς εντείνονται οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στις γυναίκες, περιορίζονται τα δικαιώματά τους σε πολλές περιοχές του κόσμου και αναδύονται νέοι κίνδυνοι από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενος και στην προσωπική του ακαδημαϊκή διαδρομή, σημείωσε ότι αφιέρωσε σημαντικό μέρος της 25ετούς σταδιοδρομίας του στην έρευνα των πολιτικών ισότητας και μη διακρίσεων. «Οι κοινωνίες δεν μπορούν να επιβιώσουν και να ακμάσουν, χωρίς την αποτελεσματική προστασία των γυναικών και την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης», ανέφερε.

Λογοδοσία και κυρώσεις για τη σεξουαλική και έμφυλη βία

Ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισότητα όσο εκατομμύρια γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

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«Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις παραπάνω πράξεις και ζητούμε τη λογοδοσία των δραστών», δήλωσε. Υπογράμμισε, παράλληλα, τον καθοριστικό ρόλο των Επιτροπών Κυρώσεων του ΟΗΕ, προκειμένου «η σεξουαλική και έμφυλη βία να περιλαμβάνεται ως αυτοτελές κριτήριο καταχώρισης σε όλα τα καθεστώτα κυρώσεων».

Για τα θύματα και τις επιζώσες ζήτησε απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Όπως επισήμανε, η συνδρομή πρέπει να παρέχεται με επίκεντρο τις επιζώσες και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα.

Ουσιαστική συμμετοχή πέρα από τις ποσοστώσεις

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι γυναίκες, πέρα από το βάρος των συγκρούσεων που επωμίζονται, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης. Όπως ανέφερε, οι ειρηνευτικές διαδικασίες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής των συμφωνηθέντων και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια όταν οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά.

Επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου στις διαμεσολαβητικές και ειρηνευτικές διαδικασίες, ζητώντας επαρκή, προβλέψιμη και βιώσιμη χρηματοδότηση για τις γυναίκες που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ειρήνης και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Αναφερόμενος στην παρουσία των γυναικών στην πολιτική και στις θέσεις λήψης αποφάσεων, τόνισε ότι «η συμμετοχή αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και να μην περιορίζεται στην τυπική εκπλήρωση ποσοστώσεων». Πρόσθεσε ότι οι απόπειρες εκφοβισμού ή δυσφήμησης γυναικών στον δημόσιο βίο, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο, «δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».

Οι εθνικές δράσεις της Ελλάδας

Ως προς τις ελληνικές πρωτοβουλίες, ο υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε την προσήλωση στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια και στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στα Ετήσια Σχέδια Δράσης όλων των υπουργείων.

Εξήγησε ότι η ελληνική προσέγγιση ενσωματώνει οριζόντια τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές και στους προϋπολογισμούς της κεντρικής κυβέρνησης, συμβάλλοντας στη δικαιότερη κατανομή των πόρων και στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη δημόσια και πολιτική ζωή.

Σε διεθνές επίπεδο, ανέφερε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη σύνδεση της διαμεσολάβησης υψηλού επιπέδου με τις εμπειρίες των τοπικών κοινοτήτων και την ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών, νέων, θρησκευτικών ηγετών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Στηρίζει επίσης την ενίσχυση των οργανωτικών και τεχνικών ικανοτήτων των τοπικών οργανώσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών ειρήνης με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διάσταση του φύλου.

Οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής

Ο κ. Γεραπετρίτης ζήτησε την αντιμετώπιση των αναδυόμενων μορφών έμφυλης βίας που διευκολύνονται από την τεχνολογία, καθώς και των επιβλαβών αφηγημάτων που υπονομεύουν τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη καταπολέμησης της ατιμωρησίας για τις θηριωδίες και τα εγκλήματα εις βάρος γυναικών και κοριτσιών.

«Η εφαρμογή της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια κατά την επόμενη εικοσιπενταετία συμπίπτει με την εποχή της ψηφιακής επανάστασης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη συλλογική ευθύνη να εξασφαλιστούν για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια τα απαραίτητα εφόδια, επαρκής προστασία και ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους.

Στην έναρξη της παρέμβασής του, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη βαθιά εκτίμηση της Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες για την προσφορά του στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και την προσήλωσή του στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτη του ΟΗΕ. Επαναβεβαίωσε, επίσης, τη στήριξη της Ελλάδας στην εντολή της UN Women και ευχαρίστησε την εκτελεστική διευθύντριά της, Σίμα Μπαχούς, καθώς και την εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, Ταμάνα Ζαριάμπ Παριάνι, για τις τοποθετήσεις τους.