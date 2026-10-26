Ο Γκουτέρες ρωτήθηκε «ποια είναι η θέση του ΟΗΕ απέναντι σε χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες».

Σε ερώτηση για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας απάντησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κάιρο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε απαράδεκτο οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας τονίζοντας πως δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές από κανέναν.

Ειδικότερα, ο κ. Γκουτέρες ρωτήθηκε «ποια είναι η θέση του ΟΗΕ απέναντι σε χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες».

«Λοιπόν, η θέση μας είναι απολύτως σαφής: οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε: «Όσον αφορά την κατάσταση στη θάλασσα, υπάρχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, ούτε να γίνεται αποδεκτό. Όσον αφορά οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η θέση μας ήταν πάντοτε απολύτως σαφής: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ισχύς του δικαίου υπερισχύει του δικαίου της ισχύος. Και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρατε».

Ο Γ.Γ του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίγυπτο, εκτός από την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις τονίζοντας πως η Αίγυπτος λειτουργεί ως πυλώνας πολυμερούς συνεργασίας και ως βασικός παράγοντας σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

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Αναφορικά με την ένταση μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς οι συνέπειές της θα μπορούσαν να είναι απρόβλεπτες και να επεκταθούν πολύ πέρα από την περιοχή. Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιδιώξουν διπλωματικές λύσεις.

Επίσης, ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.