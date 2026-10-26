«Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την Τουρκία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πληρώσουμε τίμημα» είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

Σημαντικό βήμα για την Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την υπογραφή του τουρκολιβυκού συμφώνου μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις από την ΕΕ δεν έχουν καμία νομική βάση.

«Στις 27 Νοεμβρίου 2019, υπογράψαμε συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αυτή η συμφωνία ήταν ένα σημαντικό βήμα για την Ανατολική Μεσόγειο. Την περασμένη εβδομάδα, η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης» δήλωσε ο Ερντογάν και σχολίασε τις αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι αντιδράσεις, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν καμία νομική βάση. Δεν προσπαθούμε να επικρατήσουμε εναντίον κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο Ερντογάν και επέμεινε την «ειρηνική επίλυση των διαφορών».

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Σημείωσε ακόμα πως περιμένει «εποικοδομητικά βήματα από όλους τους παράγοντες, ειδικά από την ΕΕ. Η επιθετική ρητορική που αποσπάται από την πραγματικότητα δεν θα ωφελήσει κανέναν» διαμήνυσε.

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«Η Τουρκία δεν είναι μια τέτοια χώρα» πρόσθεσε και δήλωσε πως έχει ως μόνη πυξίδα τα συμφέροντα της χώρας του. «Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την Τουρκία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πληρώσουμε τίμημα» είπε με πιο αυστηρό ύφος και υπογράμμισε ότι απαιτεί αυτό να γίνει σεβαστό».

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Περί ελευθερίας του λόγου

Στις κατηγορίες περί ελευθερίας του λόγου στην Τουρκία ο Ερντογάν δήλωσε κάθετα πως «η Τουρκία είναι μια χώρα όπου 86 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μαζί ενωμένοι και με αδελφοσύνη. Όσοι μέχρι χθες απειλούσαν ανοιχτά δημοσιογράφους δεν μπορούν να μας δώσουν μαθήματα για την ελευθερία του Τύπου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ελευθερία του Τύπου ή με την κριτική. Η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια» τόνισε και διευκρίνισε ότι αυτό ισχύει «εφόσον δεν υπάρχουν προσβολές, ψέματα ή παραπληροφόρηση, ο καθένας μπορεί να λέει ή να γράφει ό,τι θέλει».

Συνέχισε λέγοντας πως η Τουρκία είναι ανοιχτή σε όλες τις διαφορετικές φωνές. «Όπως όλες οι δημοκρατικές χώρες στον κόσμο, η Τουρκία δεν θα επιτρέψει στον εαυτό της να στοχοποιηθεί. Είτε είμαστε στην εξουσία είτε στην αντιπολίτευση, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να υπηρετούμε τη χώρα. Οι θέσεις μας είναι απλώς εργαλεία που μας δίνει το έθνος μας για να το υπηρετούμε. Η Τουρκία πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Δεν πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες σε όσους θέλουν να διαταράξουν το περιβάλλον σταθερότητας» διαμήνυσε.

Με πληροφορίες του Anadolu/TRT Haber