Το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Σομαλία, η βόρεια Νιγηρία και η Υεμένη αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες απειλές εξαιτίας των πολέμων, του εκτοπισμού, της οικονομικής δυσπραγίας και των ακραίων καιρικών συνθηκών.

H πείνα αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά σε 16 «θερμά σημεία» ανά τον κόσμο μέσα στους επόμενους έξι μήνες με τον λιμό να απειλεί τμήματα της Αφρικής, προειδοποίησαν χθες δύο υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

O Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσαν ότι το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Σομαλία, η βόρεια Νιγηρία και η Υεμένη αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες απειλές εξαιτίας των πολέμων, του εκτοπισμού, της οικονομικής δυσπραγίας και των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ο αριθμός των επίκεντρων πείνας έχει αυξηθεί κατά τρία (από 13 σε 16) σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο και στον κατάλογο έχουν πλέον προστεθεί το Τσαντ, η Ουγκάντα, καθώς και περιοχές της νότιας Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής, ενώ ο Λίβανος αφαιρέθηκε.

Στην πιο πρόσφατη κοινή τους έκθεση που καλύπτει τις περιόδους από τον Δεκέμβριο του 2026 ως τον Μάιο του 2027 οι δύο υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η συρρίκνωση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης υπονόμευε τις προσπάθειες για την αποτροπή μιας καταστροφής.

Η βοήθεια προς τις πέντε χώρες που αντιμετωπίζουν τους σοβαρότερους κινδύνους πείνας μειώθηκε κατά τα δύο τρίτα μεταξύ 2022 και 2025, δήλωσε ο Κόνορ Έλιοτ, ανώτερο στέλεχος στο γραφείο του FAO για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την ανθεκτικότητα.

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«Πρόκειται για τεράστιες αλλαγές στη διεθνή στήριξη», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι οι περικοπές υπονομεύουν επίσης τη συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της κλίμακας της κρίσης.

Η επικείμενη απειλή του Ελ Νίνιο

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις και η βία προκαλούν την πείνα σε 12 από τα 16 επίκεντρα, ενώ οι τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των μεταφορών που αυξάνονται επιδεινώνουν περαιτέρω τη δυνατότητα των ανθρώπων να εξασφαλίσουν τροφή.

Οι υπηρεσίες ανέφεραν ότι το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδέχεται να επιδεινώσει την κρίση, προκαλώντας ξηρασία και ακραίες θερμοκρασίες στη νότια Αφρική και σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής καθώς και ενδεχομένως καταστροφικές πλημμύρες σε τμήματα της ανατολικής Αφρικής.

«Θα υπάρξει ένα πολύ, πολύ ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Έλιοτ, προειδοποιώντας ότι ορισμένες περιοχές ενδέχεται να μεταβούν από συνθήκες ξηρασίας σε έντονες βροχοπτώσεις κατά τους επόμενους μήνες.

Στο Σουδάν ο λιμός συνιστά κίνδυνο για 13 περιοχές στο Βόρειο Νταρφούρ και στο Νότιο Κορντοφάν έως τον Ιανουάριο του 2027 με τον πόλεμο να παρακωλύει την παργωγή τροφίμων, τις αγορές και τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι υπηρεσίες εντόπισαν επίσης κινδύνους λιμού μεταξύ των εκτοπισμένων πληθυσμών στην περιοχή Μπαϊντόα της Σομαλίας και σε τμήματα του Νοτίου Σουδάν, όπου η κλιμακούμενη βία έχει επιδεινώσει μια ήδη απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση.

Το Αφγανιστάν, η Αϊτή, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ο παλαιστινιακός θύλακας της Γάζας κατατάχθηκαν επίσης σε περιοχές που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Η Γάζα υποβαθμίστηκε από το υψηλότερο επίπεδο ανησυχίας, έπειτα από βελτιώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, αν και οι υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι οι συνθήκες παραμένουν δυσχερείς και εύθραυστες.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ