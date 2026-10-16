Απαγορεύεται η συστηματική εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου προς διαμονή ή ανάπαυση σε ακίνητα που φέρουν, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις, χρήση κατοικίας.

Με βαριά πρόστιμα 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ κινδυνεύουν ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές που μετατρέπουν διαμερίσματα σε ενοικιαζόμενους χώρους ανά κρεβάτι μέσα σε πολυκατοικίες.

Στη σχετική ρύθμιση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τονίζεται ότι: «Απαγορεύεται η συστηματική εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου προς διαμονή ή ανάπαυση σε ακίνητα που φέρουν, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις, χρήση κατοικίας.

Ως «Θέση ύπνου ή κλίνη» νοείται οποιαδήποτε διαμορφωμένη υποδομή (κρεβάτι, κουκέτα, στρώμα ή άλλη κατασκευή) που προορίζεται για διαμονή ή ανάπαυση ανά κλίνη ή θέση ύπνου.

Ως «Συστηματική παροχή θέσεων ύπνου» νοείται η διάθεση μεμονωμένων κλινών ή τμημάτων δωματίου ακινήτου με χρήση κατοικίας, σε εναλλασσόμενους διαμένοντες έναντι ανταλλάγματος, με ημερήσια ή βραχεία διάρκεια διαμονής, όπου οι χρήστες δεν συνδέονται με συγγενικό ή συντροφικό δεσμό». Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, κος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή με αφορμή την διάταξη για τις επινοικιάσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες μετανάστες σημείωσε: «Υπάρχει το έντονο φαινόμενο της μετατροπής διαμερισμάτων σε άτυπα υπνωτήρια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος νοικιάζει από έναν ιδιοκτήτη ένα διαμέρισμα το οποίο το μετατρέπει στη συνέχεια σε υπνωτήριο δηλαδή «φιλοξενεί» πολλούς ανθρώπους με ένα αντίτιμο. Πρόκειται για μια τεράστια εκμετάλλευση της ανάγκης που έχουν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν ένα βράδυ σε μια στέγη, δεύτερον υπάρχουν μια σειρά ζητήματα νομιμότητας που σχετίζονται με την φορολογία, με την ΑΑΔΕ. Επίσης στις πολυκατοικίες αυτές μένουν και οικογένειες, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες -το τονίζω για αυτούς που λένε για ρατσισμούς- πως μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα χωρίς κανόνες υγιεινής, χωρίς ασφάλεια. Τις προάλλες καταστράφηκε μια οικοδομή Airbnb που είχε έξι ανθρώπους και χάθηκαν έξι άνθρωποι ποιοι κανόνες ασφαλείας τηρούνται σε όλα αυτά και πως μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται 20 και 30 ανθρώπους».

Οι αντιδράσεις

Η ρύθμιση έχει φέρει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς πολλοί κάνουν λόγο για δεξιά στροφή της κυβέρνησης με στόχο τους μετανάστες και τις διαρροές στις δημοσκοπήσεις. Η ρύθμιση και η υπόσχεση ότι «θα πετάξουμε έξω τους μετανάστες» όταν υπενοικιάζουν διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, ένα φαινόμενο γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, δείχνει ότι στην προσπάθεια να κλείσει κάποιες διαρροές προς τα δεξιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η νέα νομοθετική ρύθμιση που αποκαλύπτει το DNEWS προβλέπει:

α) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον μισθωτή, υπεκμισθωτή, παραχωρησιούχο, κάτοχο ή νομέα του ακινήτου που εκμεταλλεύεται την απαγορευμένη χρήση, την επιτρέπει ή τη διευκολύνει.

β) ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον εκμισθωτή, εφόσον αποδεικνύεται ότι τελούσε σε γνώση της απαγορευμένης χρήσης και την ανέχθηκε, διευκόλυνε ή την επέτρεψε.

γ) Εάν η παράβαση συνεχίζεται μετά την κοινοποίηση της πράξης διακοπής της δραστηριότητας, επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης αυτής, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση και την άρση της παράνομης χρήσης.

δ) Σε περίπτωση υποτροπής σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος, το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και διατάσσεται η σφράγιση του ακινήτου, και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται.

ε) Ο παραβάτης ενημερώνεται για την παράβαση και την επιβολή προστίμου που του επεβλήθη με συστημένη επιστολή, οφείλει δε να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση συστηματικής παροχής κλινών ή θέσεων ύπνου σε ακίνητα με χρήση κατοικίας και αντιμετώπιση της παράνομης υπεκμίσθωσης.

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Αναγκαιότητα της Ρύθμισης

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, παρατηρείται το έντονο φαινόμενο μετατροπής συμβατικών διαμερισμάτων σε άτυπα «υπνωτήρια». Η πρακτική αυτή περιλαμβάνει τη συστηματική παροχή κλινών ή θέσεων ύπνου ανά νύχτα (bed-sharing / capsule-style rentals), συχνά μέσω παράνομης υπεκμίσθωσης και χωρίς καμία τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών, πολεοδομικών ή τουριστικών προδιαγραφών.

Η έλλειψη ρητής απαγόρευσης στην υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία επιτρέπει σε επιτήδειους να εκμεταλλεύονται το κενό νόμου, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα των οικιστικών ζωνών και δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους.

2. Προβλήματα που Ανακύπτουν

Κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια: Υπερσυγκέντρωση ατόμων σε χώρους χωρίς επαρκή αερισμό, υποδομές υγιεινής ή εξόδους κινδύνου/πυρασφάλεια.

Υποβάθμιση της Ποιότητας Ζωής (Οχληρία): Καθημερινή εναλλαγή άγνωστων προσώπων, αλλοίωση της κοινωνικής συνοχής των πολυκατοικιών, θόρυβος και ανασφάλεια για τους μόνιμους κατοίκους.

Φοροδιαφυγή και Αθέμιτος Ανταγωνισμός: Οι δραστηριότητες αυτές στερούνται νόμιμης άδειας, δεν αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους και ανταγωνίζονται αθέμιτα τα νόμιμα ξενοδοχεία και τα επίσημα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο….

«Απαγόρευση συστηματικής διάθεσης κλινών σε ακίνητα με χρήση κατοικίας»

1. Απαγορεύεται η συστηματική εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου προς διαμονή ή ανάπαυση σε ακίνητα που φέρουν, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις, χρήση κατοικίας.

2. Ως «Θέση ύπνου ή κλίνη» νοείται οποιαδήποτε διαμορφωμένη υποδομή (κρεβάτι, κουκέτα, στρώμα ή άλλη κατασκευή) που προορίζεται για διαμονή ή ανάπαυση ανά κλίνη ή θέση ύπνου.

3. Ως «Συστηματική παροχή θέσεων ύπνου» νοείται η διάθεση μεμονωμένων κλινών ή τμημάτων δωματίου ακινήτου με χρήση κατοικίας, σε εναλλασσόμενους διαμένοντες έναντι ανταλλάγματος, με ημερήσια ή βραχεία διάρκεια διαμονής, όπου οι χρήστες δεν συνδέονται με συγγενικό ή συντροφικό δεσμό.

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει ανεξάρτητα από το αν η διάθεση των κλινών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή συμβατικού δικαιώματος μίσθωσης, υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης.

5. Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης της παρούσας παράβασης απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τουλάχιστον τριών (3) από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η διάθεση προς διαμονή ή ανάπαυση διενεργείται διακριτά ανά κλίνη ή θέση ύπνου.

β) Διαπιστώνεται συχνή ή περιοδική εναλλαγή των χρηστών.

γ) Η παραχώρηση πραγματοποιείται έναντι άμεσου ή έμμεσου ανταλλάγματος.

δ) Η εσωτερική διαρρύθμιση, ο εξοπλισμός ή η εν γένει χρήση του ακινήτου προσιδιάζει σε συλλογικό κατάλυμα, κοιτώνα ή εγκατάσταση μαζικής διαμονής.

6. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται:

α) Τα ακίνητα που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση ως τουριστικά καταλύματα.

β) Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).

γ) Οι θεσμοθετημένες δομές, ξενώνες, οικοτροφεία και εν γένει εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, εξαρτημένα άτομα, καθώς και οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, οι οποίες λειτουργούν δυνάμει ειδικών κανονιστικών ή νομοθετικών διατάξεων.

4. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων και τη διαπίστωση της παράβασης είναι ηΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Οικονομική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οιαρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης, διατάσσεται σωρευτικά με τις διοικητικές κυρώσεις και την άμεση διακοπή της απαγορευμένης δραστηριότητας, το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής σφράγισης των χώρων στους οποίους αυτή ασκείται, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού. Αρμόδια για την εκτέλεση της σφράγισης του χώρου είναι ηΕλληνική Αστυνομία, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αναφοράς δημόσιας αρχής. Η έκθεση διαπίστωσης της παράβασης διαβιβάζεται αμελλητί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Προϊστάμενος της οποίας εκδίδει την πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου.

6. Παραβίαση των σφραγίδων τιμωρείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον μισθωτή, υπεκμισθωτή, παραχωρησιούχο, κάτοχο ή νομέα του ακινήτου που εκμεταλλεύεται την απαγορευμένη χρήση, την επιτρέπει ή τη διευκολύνει.

β) ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον εκμισθωτή, εφόσον αποδεικνύεται ότι τελούσε σε γνώση της απαγορευμένης χρήσης και την ανέχθηκε, διευκόλυνε ή την επέτρεψε.

γ) Εάν η παράβαση συνεχίζεται μετά την κοινοποίηση της πράξης διακοπής της δραστηριότητας, επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης αυτής, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση και την άρση της παράνομης χρήσης.

δ) Σε περίπτωση υποτροπής σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος, το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και διατάσσεται η σφράγιση του ακινήτου, και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται.

ε) Ο παραβάτης ενημερώνεται για την παράβαση και την επιβολή προστίμου που του επεβλήθη με συστημένη επιστολή, οφείλει δε να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

στ) Τα πρόστιμα του παρόντος επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α` 190).

8. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, η διαδικασία επιβολής, αναπροσαρμογής και είσπραξης των προστίμων, υποβολής ένστασης, η υποχρέωση εφοδιασμού με βεβαιώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές, η διαδικασία ελέγχου των καταλυμάτων, η διαδικασία σφράγισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.

ΕΛΑΣ: Επτά χρόνια χωρίς σχέδιο, με μόνο όπλο την ξενοφοβία

Από το 2010 που ο κ. Πλεύρης, ως τότε βουλευτής του ΛΑΟΣ, ζητούσε με κοινοβουλευτική του ερώτηση από τον κ. Χρυσοχοΐδη να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών που ενοικιάζουν σπίτια σε αλλοδαπούς, φαίνεται να μην έχει περάσει καιρός για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, αλλά και για το σύνολο της επικίνδυνης ακροδεξιάς τροπής που έχει λάβει ο κυβερνητικός λόγος.

Η συλλήβδην σύνδεση της παρουσίας μεταναστών με την εγκληματικότητα, οι απειλές και η ρητορική της εκδίωξης καλλιεργούν τον φόβο, τροφοδοτούν την ξενοφοβία και μετατρέπουν τους ανθρώπους σε αποδιοπομπαίους τράγους για τις κυβερνητικές αποτυχίες. Έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επενδύει στην επικοινωνία αντί να αναλαμβάνει τις ευθύνες της.

Η αποτυχία στη διαχείριση του μεταναστευτικού είναι πλέον ορατή. Στην Κρήτη, άνθρωποι βρέθηκαν εκτεθειμένοι στη βροχή και αναγκάστηκαν να κοιμηθούν κάτω από φορτηγά, αποκαλύπτοντας την έλλειψη σχεδιασμού και αξιοπρεπών υποδομών, ακόμη και σε συνθήκες μειωμένων μεταναστευτικών ροών. Την ίδια στιγμή, απουσιάζει μια ολοκληρωμένη πολιτική που να συνδυάζει αποτελεσματικές επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, ουσιαστική ένταξη όσων δικαιούνται να παραμείνουν και λειτουργικές διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης, σε μια χώρα με σημαντικές ανάγκες εργατικού δυναμικού.

Αν υπάρχουν παράνομες μισθώσεις και παραβατικές συμπεριφορές, το κράτος οφείλει να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και να ελέγχει αποτελεσματικά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να εξηγήσει τι έκανε μέχρι σήμερα, ποιες αδυναμίες εντοπίζει και με ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα σκοπεύει να τις αντιμετωπίσει. Ο συναρμόδιος υπουργός οφείλει επίσης να εξηγήσει τι κατάφερε ο διαβόητος «νόμος Πλεύρη» που ώθησε εκατοντάδες ανθρώπους στην παρανομία μέσα από την εντεινόμενη ποινικοποίηση και το διοικητικό χάος που έχει δημιουργήσει, τη στιγμή που -παρά την ύπαρξη σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων- οδηγεί συνειδητά τα προγράμματα στέγασης και ένταξης στο κλείσιμο και εντείνει την στοχοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Η κυβέρνηση συνειδητά επαναφέρει το δόγμα του «βίου αβίωτου», ωθώντας ανθρώπους χωρίς καμία προοπτική επιστροφής στην παρανομία και την εξαθλίωση. Μπορεί να ελπίζουν ότι το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν θα εξαφανιστεί από μόνο του – εμείς πάντως ακόμα περιμένουμε συγκεκριμένα στοιχεία από την πολυδιαφημισμένη αύξηση των επιστροφών, ιδιαίτερα από την «Σιντική».

Η δημόσια ασφάλεια δεν υπηρετείται με πολιτική διακρίσεων, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ξενοφοβικές κορώνες και πολιτικές που υιοθετούν την ατζέντα της ακροδεξιάς. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνά επτά χρόνια και να παρουσιάζει τις δικές της παραλείψεις ως ευθύνη των μεταναστών. Χρειάζονται σχέδιο, αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής, αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και λογοδοσία, όχι φόβος, στοχοποίηση και εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα.

Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς: Ο Χρυσοχοΐδης σχεδιάζει «ελληνικό ICE» - Οι «πλατείες» ακόμα τρομάζουν - Η κυβέρνηση χαΐδεύει και ενισχύει τον Κασιδιάρη

Μόλις μία ημέρα μετά το ακροδεξιό κρεσέντο του, στο πλαίσιο του οποίου στοχοποίησε μετανάστες ως «εγκληματογόνους», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιχείρησε σήμερα σε δηλώσεις και συνεντεύξεις του να εμφανίσει ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό προσωπείο με στόχο να καλλωπίσει τις ακροδεξιές αντιμεταναστευτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Στην ουσία όμως τίποτα δεν αλλάζει.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχεδιάζει ουσιαστικά την μετατροπή της αστυνομίας σε ένα ιδιότυπο «ελληνικό ICE». Όσα ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προδιαγράφουν σκηνές βιαιότητας σε γειτονιές της Αθήνας από τις διωκτικές αρχές. Ευάλωτοι άνθρωποι θα πετιούνται έξω από άθλια καταλύματα στα οποία προσφεύγουν και τα οποία τα διαθέτουν έλληνες και ξένοι δουλέμποροι, θα συλλαμβάνονται επί τόπου και θα απελαύνονται.

Και όλα αυτά προς τέρψιν του ακροδεξιού ακροατηρίου. Έτσι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «χαΐδεύουν» τον ναζί εγκληματία Κασιδιάρη και τελικά ενισχύουν τον ίδιο και την απάνθρωπη πολιτική του.

Η άμεση αντίδραση της Νέας Αριστεράς ενόχλησε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που έσπευσε να επαναφέρει την θεωρία των δύο άκρων και να αναπαράγει την γελοία ιστορία περί συνύπαρξης της Αριστεράς με την Ακροδεξιά στις «πλατείες». Είμαστε περήφανοι και περήφανες που βρεθήκαμε τότε στις πλατείες και τους δρόμους όλης της Ελλάδας, που διαδηλώσαμε ενάντια στην πολιτική της ακραίας λιτότητας, που σταθήκαμε εμπόδιο στην διάλυση της κοινωνίας.

Η ακροδεξιά, οι κάθε λογής φασίστες και οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, αντίθετα, στέκονταν στο πλάι των σημερινών υπουργών της ΝΔ στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ενώ το κόμμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αγκάλιαζε τις δολοφονικές επιθέσεις σε στελέχη της Αριστεράς τις προσπάθειες εισβολής των φασιστών στη Βουλή λίγα χρόνια αργότερα.

Η Αριστερά θα στέκεται πάντα απέναντι στον φασισμό και τους πολιτικούς που τον θρέφουν, στους δρόμους, στην κοινωνία, τους θεσμούς.