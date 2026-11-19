Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι οργανισμοί που θα χαρακτηριστούν κρίσιμες υποδομές θα υποχρεούνται να εξετάζουν τους κινδύνους που απειλούν τη λειτουργία τους και να προετοιμάζονται κατάλληλα.

Νέους κανόνες για την προστασία βασικών υποδομών και υπηρεσιών της χώρας προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι αλλαγές αφορούν κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, το νερό, οι μεταφορές, η υγεία, οι τράπεζες, οι ψηφιακές υποδομές και πλέον η διαχείριση αστικών αποβλήτων. Οι φορείς που θα χαρακτηριστούν κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για σοβαρά περιστατικά, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως τα 10 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 52 του νομοσχεδίου για την ένταξη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης στα Σώματα Ασφαλείας και τις παρεμβάσεις στο Σωφρονιστικό Σύστημα. Με το άρθρο αυτό τροποποιείται ο νόμος 5236/2025, που αφορά την προστασία των λεγόμενων «κρίσιμων οντοτήτων», δηλαδή οργανισμών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες απαραίτητες για την καθημερινή ζωή και τη λειτουργία της οικονομίας.

Βασικός στόχος είναι να μπορούν οι υπηρεσίες αυτές να συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τεχνικές βλάβες, δολιοφθορές ή τρομοκρατικές απειλές. Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ρητή προσθήκη των αστικών αποβλήτων στους τομείς που καλύπτει η νομοθεσία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων για τη δημόσια υγεία και την ομαλή λειτουργία των πόλεων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι οργανισμοί που θα χαρακτηριστούν κρίσιμες οντότητες θα υποχρεούνται να εξετάζουν τους κινδύνους που απειλούν τη λειτουργία τους και να προετοιμάζονται κατάλληλα. Η πρώτη εκτίμηση κινδύνων θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε εννέα μήνες από την επίσημη ενημέρωσή τους, ενώ θα επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωσή της, η εκτίμηση θα αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων. Επιπλέον, μέσα σε τρεις μήνες από την εκτίμηση κινδύνων θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, όπως προστασία εγκαταστάσεων, έλεγχος πρόσβασης, συστήματα επιτήρησης, εκπαίδευση προσωπικού και σχέδια συνέχισης της λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κάθε φορέας θα ορίζει επίσης υπεύθυνο επικοινωνίας και αναπληρωτή, ώστε να υπάρχει άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

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Για παράδειγμα, εάν μια μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας νερού χαρακτηριστεί κρίσιμη οντότητα, θα πρέπει να έχει προβλέψει τι θα συμβεί σε περίπτωση εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης, πλημμύρας ή σοβαρής βλάβης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας, τρόπους προστασίας του εξοπλισμού και διαδικασίες γρήγορης αποκατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διακοπής της υδροδότησης. Αντίστοιχα, μια μεγάλη εγκατάσταση διαχείρισης αστικών αποβλήτων, εφόσον χαρακτηριστεί κρίσιμη, θα πρέπει να διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς ή μιας σοβαρής διακοπής λειτουργίας, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Οι απαιτήσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις θα υπαχθούν αυτόματα στο νέο καθεστώς, καθώς ο χαρακτηρισμός τους θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια.

Βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους και στις κυρώσεις. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, θα μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, να ζητά στοιχεία και να ελέγχει εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα. Για παραβάσεις των υποχρεώσεων εκτίμησης κινδύνων και προστασίας προβλέπονται πρόστιμα έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ για άλλες παραβάσεις τα ανώτατα ποσά κυμαίνονται από ένα έως πέντε εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, να αναφέρουν σοβαρά περιστατικά εντός 24 ωρών από τη στιγμή που τα αντιλαμβάνονται και να υποβάλλουν αναλυτική έκθεση μέσα σε έναν μήνα. Τέλος, προβλέπεται η λειτουργία Εθνικού Μητρώου Κρίσιμων Οντοτήτων, στο οποίο θα συγκεντρώνονται στοιχεία για τους φορείς, τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας τους.