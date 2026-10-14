Η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025, με την τελική διαμόρφωσή της να εξαρτάται από το ύψος της κρατικής επιδότησης και την έκπτωση που θα προσφέρουν τα διυλιστήρια.

Με σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι κάνει αύριο, 15 Οκτωβρίου, πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους. Η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025, με την τελική διαμόρφωσή της να εξαρτάται από το ύψος της κρατικής επιδότησης και την έκπτωση που θα προσφέρουν τα διυλιστήρια.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα, οπότε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν το πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδότηση στην αντλία, η συμμετοχή των διυλιστηρίων και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν σε συνολική ενίσχυση περίπου 35 λεπτών ανά λίτρο, από τα οποία τα 25 λεπτά θα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Με αυτό το σενάριο, η τιμή διάθεσης υπολογίζεται μεταξύ 1,58 και 1,61 ευρώ το λίτρο σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή των διυλιστηρίων, με την έκπτωση να μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να περιοριστεί κοντά στο 1,50 ευρώ, χωρίς πάντως να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό ύψος της παρέμβασης. Το μέτρο της επιδότησης στην αντλία αναμένεται να επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών.

Το επίδομα θέρμανσης

Το δεύτερο βασικό μέτρο αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, θα φτάσει το 30%. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αριθμός των δικαιούχων δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά, παραμένοντας κοντά στα 1,2 εκατομμύρια. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αύξηση κατά 30%, το κατώτατο ποσό του επιδόματος θα ανέλθει στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ πέρυσι, ενώ το ανώτατο θα διαμορφωθεί στα 1.040 ευρώ, έναντι 800 ευρώ. Σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.300–1.560 ευρώ. Το επίδομα καλύπτει όλες τις βασικές μορφές θέρμανσης, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και πέλετ, με τη χορήγησή του να εξαρτάται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Παράλληλα, εξετάζεται αύξηση της προκαταβολής που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο, στο 70% από 60% για τους παλαιούς δικαιούχους και στο 60% από 50% για τους νέους. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στις σημερινές ανακοινώσεις.

Στο μεταξύ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει εντός Νοεμβρίου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ η πρώτη καταβολή τοποθετείται χρονικά στα μέσα Δεκεμβρίου. Όσοι υποβάλουν, έτσι, εγκαίρως την αίτησή τους, έως τις αρχές Δεκεμβρίου, αναμένεται να λάβουν προκαταβολή που αντιστοιχεί περίπου στο 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Για τους νέους δικαιούχους, το ποσοστό της προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Οι υπόλοιπες πληρωμές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τις επιλέξιμες καταναλώσεις.

Σημειώνεται, ότι το επίδομα αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες και πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η ενίσχυση χορηγείται για μία μόνο κύρια κατοικία, ενώ τα στοιχεία της προηγούμενης περιόδου καταδεικνύουν το εύρος των αναγκών, καθώς 603.685 νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θέρμανσης, 182.724 φυσικό αέριο, 311.487 ηλεκτρική ενέργεια και 23.795 καυσόξυλα.

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Βασική, πάντως, προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το τελικό ποσό, πάντως, που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το είδος της θέρμανσης, την περιοχή κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση ένα ποσό αναφοράς, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ποσό αναφοράς αυξάνεται στα 390 ευρώ, από 300 ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Την ίδια ώρα, οι κλιματικοί συντελεστές, οι οποίοι κυμαίνονται από 0,12 έως 1,62, αποτυπώνουν τις ανάγκες θέρμανσης που δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής. Έτσι, σε οικισμούς όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Αντίστοιχα, σε περιοχές με ακόμη πιο ψυχρό κλίμα, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πάντως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα myΘέρμανση και να δηλώσουν τα προσωπικά και φορολογικά τους στοιχεία, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τη διεύθυνση και τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας, καθώς και το είδος καυσίμου ή ενέργειας για το οποίο ζητούν την επιδότηση. Εφόσον η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που την παραχωρεί. Απαραίτητη είναι επίσης η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση.

Η έγκαιρη, πάντως, υποβολή της αίτησης και η σωστή καταχώριση των στοιχείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή καταβολή του επιδόματος. Σε κάθε περίπτωση, με την αύξηση των ποσών και τις πρόσθετες ενισχύσεις για τις περιοχές με βαρύτερο χειμώνα, το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά κατά τη χειμερινή περίοδο, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με τα εισοδήματα, την οικογενειακή κατάσταση, το μέσο θέρμανσης και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής.