Η φορολογική διοίκηση καθιστά σαφές ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση επικαιροποίησης και οριστικοποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών επισύρει διοικητικές κυρώσεις, με τα προβλεπόμενα πρόστιμα να φτάνουν έως τις 15.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται 450 πρατηριούχοι καυσίμων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει και οριστικοποιήσει τα στοιχεία των επιχειρήσεών τους στο Μητρώο Δεξαμενών. Η φορολογική διοίκηση τους καλεί να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας για πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 15.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ προχωρά στην αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων προς τους συγκεκριμένους επαγγελματίες, επισημαίνοντας την υποχρέωσή τους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Η προθεσμία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση νέων ψηφιακών εφαρμογών από την 1η Νοεμβρίου 2026, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η διάθεση καυσίμων με πλήρη απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε δικαιούχους αγρότες και διπλωμάτες.

Η φορολογική διοίκηση καθιστά σαφές ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση επικαιροποίησης και οριστικοποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών επισύρει διοικητικές κυρώσεις, με τα προβλεπόμενα πρόστιμα να φτάνουν έως τις 15.000 ευρώ. Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ έχει στόχο να περιορίσει τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να καταγράφονται στο Μητρώο, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία των πρατηρίων θα είναι πλήρη και επικαιροποιημένα πριν από την εφαρμογή των νέων ψηφιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, η καταγραφή και η οριστικοποίηση των στοιχείων των δεξαμενών αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά καυσίμων και τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων.

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Η επικαιροποίηση των στοιχείων δεν αποτελεί μόνο μια τυπική υποχρέωση των πρατηριούχων, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή οι νέες διαδικασίες που θα επιτρέπουν τη διάθεση καυσίμων με πλήρη απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε δικαιούχους αγρότες και διπλωμάτες.

Για να μπορούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία, τα πρατήρια θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ολοκληρώσει την επικαιροποίηση και την οριστικοποίηση των στοιχείων τους στο Μητρώο Δεξαμενών. Συνεπώς, όσοι πρατηριούχοι δεν ανταποκριθούν εγκαίρως κινδυνεύουν όχι μόνο με την επιβολή προστίμων, αλλά και με αδυναμία ένταξης στις νέες ψηφιακές εφαρμογές κατά την έναρξη λειτουργίας τους.