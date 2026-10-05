Οι προοπτικές για τον χειμώνα παραμένουν δύσκολες.

Σε επίπεδα άνω των 2,20 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι μέσες τιμές βενζίνης και diesel στην Ελλάδα, μεταφέροντας με ένταση το κόστος της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στις επιχειρήσεις.

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,206 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι στα 2,453 ευρώ. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την απλή αμόλυβδη κινείται το diesel κίνησης, στα 2,203 ευρώ το λίτρο, ενώ το υγραέριο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,054 ευρώ.

Η επιβάρυνση είναι ήδη μεγάλη. Στους οκτώ μήνες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το αργό πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά 43% και τα διυλισμένα προϊόντα κατά 83%, με την άνοδο να περνά στις αντλίες. Για τους Έλληνες καταναλωτές οι τιμές της βενζίνης έχουν ενισχυθεί κατά 27% και του diesel κατά 41%.

Η κυβέρνηση επιδιώκει πλέον μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιονομική ευελιξία ώστε να διαθέσει επιπλέον 700 εκατ. ευρώ για έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Στο ποσό υπολογίζονται και τα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, με την Αθήνα να βρίσκει σύμμαχο τη Ρώμη στη σχετική διεκδίκηση.

Οι προοπτικές για τον χειμώνα παραμένουν δύσκολες. Η τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα και παραμένει πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πιέζοντας παράλληλα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Ελλάδα εμφανίζεται θωρακισμένη ως προς την επάρκεια καυσίμων και φυσικού αερίου, όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι πλέον η τιμή. Η αναζήτηση φορτίων από μακρινότερες αγορές αυξάνει το μεταφορικό κόστος και τα ναύλα, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα το diesel.

Η συντονισμένη απόφαση της G7 για απελευθέρωση έως 100 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα δεν οδήγησε σε μεγάλη αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές και δεν εξάλειψε την αβεβαιότητα.

Το διεθνές περιβάλλον ενισχύει τις ανησυχίες για νέα άνοδο

Μεγάλοι παραγωγοί του OPEC+ συμφώνησαν χθες να κρατήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής για τον Νοέμβριο, ενώ τα συμβόλαια πετρελαίου πλησιάζουν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η σύγκρουση έχει ήδη περιορίσει την πραγματική παραγωγή σημαντικών πετρελαιοπαραγωγών του Περσικού Κόλπου.

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο μηχανοστάσιο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή, μέχρι στιγμής, περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τέλος, η Σαουδική Αραβία διέψευσε τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις της Aramco νότια του Ριάντ, όμως η συνέχιση των επιθέσεων διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις αγορές.