Στήριγμα στην κατανάλωση αναμένεται να αποτελέσουν και τα μέτρα που ενεργοποιούνται προς το τέλος του έτους.

Στη Βουλή κατατίθεται αύριο το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρότερων πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο διατηρεί τον πήχη της ανάπτυξης στην περιοχή του 2%, τόσο για το 2026 όσο και για το επόμενο έτος.

Το προσχέδιο αποτυπώνει ήδη την επιδείνωση στο μέτωπο των τιμών, καθώς αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Για το 2026 αναμένεται να τοποθετηθεί στην περιοχή του 3,6%-3,8%, έναντι αρχικής εκτίμησης 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,8%.

Οι παραδοχές αυτές δεν θεωρούνται οριστικές. Η εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και των διεθνών τιμών μέχρι τον Νοέμβριο μπορεί να οδηγήσει σε νέες αναθεωρήσεις, όταν θα κατατεθεί στη Βουλή το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού.

Για το 2026, παρά την υψηλότερη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, ο ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης διατηρείται στο 2%, με το ονομαστικό ΑΕΠ να εκτιμάται μεταξύ 262 και 263 δισ. ευρώ. Στην επίτευξη του στόχου αναμένεται να συμβάλουν η καλή πορεία του τουρισμού, οι επενδύσεις και η επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα μέτρα που θα λειτουργήσουν ως στήριγμα

Στήριγμα στην κατανάλωση αναμένεται να αποτελέσουν και τα μέτρα που ενεργοποιούνται προς το τέλος του έτους. Τον Νοέμβριο υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία μέσω παρεμβάσεων όπως η ενίσχυση των συνταξιούχων και η επιστροφή ενοικίου.

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Για το 2027, το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 2,8%, με το ονομαστικό ΑΕΠ να ανεβαίνει κοντά στα 275 δισ. ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στην περιοχή του 130%, από περίπου 136,5% στο τέλος του 2026.

Πρόσθετη πρόκληση αποτελεί η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς οι διαθέσιμοι επενδυτικοί πόροι μέσω του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να περιοριστούν από περίπου 17 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027.

Τέλος, στο δημοσιονομικό σκέλος, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει πάνω από το 3% και το 2027. Το βασικό στοίχημα του προσχεδίου είναι πλέον διπλό: να διατηρηθεί η ανάπτυξη στο 2% και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί επαρκής δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εφόσον η ενεργειακή κρίση επιμείνει και απαιτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις.