Το αργότερο αύριο θα ψηφιστεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπ. Περιβάλλοντος για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Στη Βουλή ψηφίζεται αύριο Τετάρτη η νομοθετική παρέμβαση για την αναγνώριση των δρόμων ανά την Επικράτεια από την οποία θα ξεκλειδώσει η οικοδομησιμότητα σε χιλιάδες εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου φτάνουμε πιο κοντά στο ΠΔ και εν συνεχεία στο ΦΕΚ που θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το αν και σε ποια εκτός σχεδίου οικόπεδα μπορούν οι ιδιοκτήτες του να χτίζουν.

Ειδικότερα στο άρθρο 79 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13ης Ιουνίου 2024 για τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις)» προβλέπονται τα ακόλουθα: