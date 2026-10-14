Σε πλήρη εξέλιξη τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε 250 δήμους και περίπου 880 δημοτικές ενότητες της χώρας για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Τον κώδωνα του κινδύνου να επηρεαστεί αρνητικά η αξιοποίηση των ακινήτων, αλλά και να τεθούν συνολικά σημαντικοί περιορισμοί στις χρήσεις γης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα έκρουσε ο Δημήτρης Σαμαράς.

Μιλώντας στην Prodexpo 2026, αναφέρθηκε στις ανατροπές στις αξίες των ακινήτων και στο σοβαρό πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Όπως ανέφερε η αξία ενός ακινήτου καθορίζεται όχι μόνο από τη θέση του, αλλά και από τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. «Μια γραμμή πάνω σε έναν πολεοδομικό χάρτη δεν είναι απλώς μία γραμμή. Μπορεί να δημιουργήσει υπεραξίες ή να απαξιώσει περιουσίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» εκπονούνται Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε 250 δήμους και περίπου 880 δημοτικές ενότητες της χώρας. Ήδη έχουν υποβληθεί μελέτες για περίπου 550 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε διαβούλευση.

Ο κ. Σαμαράς επισήμανε ότι ο Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες συμμετέχει στην εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων σε περισσότερες από 40 περιοχές της χώρας, διαθέτοντας άμεση εικόνα για τις αλλαγές που προωθούνται. «Έχουμε μία σαφή γνώση για το τι θα γίνει σε κάθε περιοχή. Οφείλω να μοιραστώ ότι ο σχεδιασμός θα είναι πολύ περιοριστικός για τη χώρα», ανέφερε.

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Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι νέοι περιορισμοί στις χρήσεις γης θα επηρεάσουν αρνητικά την αξιοποίηση ακινήτων και τις επενδύσεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. «Άρα, έστω και τώρα, οι αρμόδιοι φορείς, μεταξύ αυτών και οι φορείς της κτηματαγοράς, να ενεργήσουν, πριν εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα, ώστε ο σχεδιασμός να μη γέρνει μόνο προς τον περιορισμό των χρήσεων και άρα στον περιορισμό της ανάπτυξης, γιατί αυτός ο σχεδιασμός θα καθορίσει το μέλλον κάθε περιοχής για τα επόμενα σχεδόν 30 χρόνια» είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της εκτός σχεδίου δόμησης, μετά την απόφαση 176/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συνδέει την οικοδομησιμότητα με την ύπαρξη νομίμως αναγνωρισμένου δρόμου. Όπως εξήγησε, μόλις το 5% περίπου του οδικού δικτύου της χώρας είναι σήμερα αναγνωρισμένο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για χιλιάδες ιδιοκτησίες. «Αν ισχύσουν όλες οι προϋποθέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ελάχιστος αριθμός των δρόμων θα αναγνωριστεί», προειδοποίησε, επικαλούμενος τα δεδομένα από τις μελέτες καταγραφής του οδικού δικτύου στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος.

Όπως σημείωσε, το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίσει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των δρόμων αναμένεται στις αρχές του 2027, ενώ η διαδικασία αναγνώρισής τους εκτιμά ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν χρόνο.

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Πολιτεία, σεβόμενη την απόφαση του Δικαστηρίου, μπαίνει στη διαδικασία αναγνώρισης των δρόμων. Εκτίμησή μου είναι ότι αυτό θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα έτος. Το ερώτημα είναι: σε αυτό το ένα έτος τι κάνουμε;», αναρωτήθηκε και προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση παρέμβαση υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει παγωμένη η οικοδομική δραστηριότητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, με συνέπειες στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη πολλών κλάδων και στις αξίες των ακινήτων.

«Πρέπει η Πολιτεία και οι φορείς να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Έχουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος, από το οποίο μπορεί να μην μπορούμε να ξεφύγουμε, αλλά πρέπει να το δούμε συνδυαστικά με τα άλλα ζητήματα», υπογράμμισε και ζήτησε να θεσπιστεί άμεσα μεταβατικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την έκδοση οικοδομικών αδειών για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.