Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον 500 εκατ. ευρώ μέσω νέου ευρωομολόγου εντός δωδεκαμήνου.

Μεγάλη επενδυτική ζήτηση προσέλκυσε το ευρωομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 4,6 φορές. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4,75%.

Η έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου και ακολουθεί την προετοιμασία προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων EMTN, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον 500 εκατ. ευρώ μέσω νέου ευρωομολόγου εντός δωδεκαμήνου, εφόσον το επιλέξει.

Τα έσοδα της τρέχουσας έκδοσης προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και υποστηρίζοντας τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ανάγκες της.

Η έξοδος στις διεθνείς αγορές υποστηρίζεται από την πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει ο όμιλος. Η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3 και η S&P με BBB-, με σταθερές προοπτικές και από τους δύο οίκους.

Τον συντονισμό της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.