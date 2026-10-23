Θετική ήταν η εικόνα και στην Εγνατία Οδό, όπου η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 1,3%, φτάνοντας τις 254.880 διελεύσεις, από 251.568 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση 2,5% κατέγραψε η μέση ημερήσια κυκλοφορία στην Αττική Οδό κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ειδικότερα, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων στην Αττική Οδό διαμορφώθηκε σε 291.002 οχήματα, έναντι 284.016 στο εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση της κυκλοφορίας στον βασικό οδικό άξονα της Αττικής. Θετική ήταν η εικόνα και στην Εγνατία Οδό, όπου η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 1,3%, φτάνοντας τις 254.880 διελεύσεις, από 251.568 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην Κεντρική Οδό

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων εμφάνισε η Κεντρική Οδός, με την κυκλοφορία να ενισχύεται κατά 5,6%. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων ανήλθε σε 48.940 οχήματα, έναντι 46.362 στο εννεάμηνο του 2025.

Αντίθετα, η Νέα Οδός ήταν ο μοναδικός από τους τέσσερις αυτοκινητοδρόμους που παρουσίασε υποχώρηση της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια κίνηση μειώθηκε κατά 1,3%, με τις διελεύσεις να διαμορφώνονται σε 128.879, έναντι 130.604 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού επηρεάστηκε κατά τον Ιανουάριο του 2026 από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

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Τέλος, στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, πρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει την κυκλοφορία είναι οι εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.