Τρία οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Δείτε στον χάρτη τα σημεία που έχει κίνηση τώρα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρία οχήματα, με τη σύγκρουση να σημειώνεται στο ύψος των Αχαρνών. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στο σημείο οδήγησε την Ελληνική Αστυνομία στην απόφαση να διακόψει πλήρως την κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του συμβάντος και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των οδηγών.

{https://x.com/aodostraffic/status/2111766065407815854}

Ειδικότερα, η διακοπή αφορά το τμήμα της Αττικής Οδού στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, καθώς και τις εισόδους από τη Λεωφόρο Φυλής και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς το ρεύμα με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο.

Επίσης η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, ύστερα από το ατύχημα που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς. Παράλληλα, δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία, μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συντονίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τραυματία σε νοσοκομείο.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς η διακοπή της κυκλοφορίας ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και αυξημένη επιβάρυνση στους γύρω δρόμους.

Δείτε στον χάρτη πού έχει κίνηση τώρα: