Με τη δημιουργία του προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει τις επιλογές χρηματοδότησής της.

Στην αγορά ευρωομολόγων αποκτά πρόσβαση η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας στη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), αξιοποιώντας τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες που δημιουργεί η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) που εξασφάλισε ο όμιλος από τους οίκους S&P Global Ratings και Moody’s, με αξιολογήσεις BBB- και Baa3, αντίστοιχα.

Με τη δημιουργία του προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει τις επιλογές χρηματοδότησής της, αποκτώντας τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, υπό τους όρους που προσφέρονται σε εκδότες επενδυτικής βαθμίδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, και έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη.

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Η επιλογή της αγοράς διαπραγμάτευσης θα εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες και τη χρηματοδοτική στρατηγική του ομίλου.

Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης

Η δημιουργία του προγράμματος EMTN αποτελεί ένα νέο εργαλείο στη χρηματοδοτική στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μέσω εκδόσεων ομολογιών.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση ευνοϊκότερων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η ευελιξία του προγράμματος επιτρέπει στην εταιρεία να εξετάζει την πραγματοποίηση εκδόσεων ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η σύσταση του προγράμματος δημιουργεί το πλαίσιο για μελλοντικές εκδόσεις ομολογιών, χωρίς να συνεπάγεται από μόνη της άμεση άντληση κεφαλαίων. Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένο ύψος έκδοσης, επιτόκιο ή χρονοδιάγραμμα άντλησης κεφαλαίων.

Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) του προγράμματος εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), η οποία αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.