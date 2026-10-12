Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει πρόσθετες παροχές, μεταξύ των οποίων η συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για χρονικό διάστημα έως επτά ετών.

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, με αποζημιώσεις που φτάνουν έως και τις 220.000 ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω, προσφέροντας ευνοϊκούς όρους αποχώρησης και ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον έξι ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το ύψος της αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου, τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα Πειραιώς, τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση από την Τράπεζα Πειραιώς, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν την αποχώρηση μέσω μακροχρόνιας άδειας, διάρκειας έως επτά ετών, η συνολική αποζημίωση μπορεί να φτάσει τις 220.000 ευρώ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει πρόσθετες παροχές, μεταξύ των οποίων η συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για χρονικό διάστημα έως επτά ετών.

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Περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προγράμματα υποστήριξης της επαγγελματικής μετάβασης, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό στάδιο.

Εκτός προγράμματος εργαζόμενοι σε καταστήματα και πελατοκεντρικές μονάδες της Τράπεζας Πειραιώς

Από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, κυρίως εργαζόμενοι σε μονάδες με άμεση εξυπηρέτηση πελατών.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι στους τομείς PFM, CIB και Wealth & Asset Management της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και το προσωπικό του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς ξεκινά σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026, και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Όπως διευκρινίζεται, η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς είναι απολύτως προαιρετική, ενώ δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμητικός στόχος αποχωρήσεων.