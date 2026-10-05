«Υπάρχουν λεφτά για να διαχειριστούμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση», είπε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Σύσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιείται σήμερα, παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου, για την αποτύπωση των καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία σε όλο το νησί. Μεταξύ αυτών και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος τόνισε ότι οι αποζημιώσεις θα αποδοθούν άμεσα, αρκεί να υπάρξει γρήγορα πλαίσιο συντονισμού.

«Η Κρήτη πέρασε δύσκολες ώρες. Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές σε όλο το νησί, υπάρχουν ζημιές σε όλες τις περιοχές. Έχουμε προγραμματίσει μια σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους. Όλες οι περιοχές που είχαν έντονα φαινόμενα θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πάμε να μετρήσουμε τις πληγές μας. Είναι μεγάλες οι ζημιές σε ό,τι αφορά στις καλλιέργειες. Υπάρχουν ζημιές σε υποδομές, σε κτήρια και επιχειρήσεις», είπε στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε: «Θα τρέξουμε τις διαδικασίες αποζημίωσης. Δεν θα πω το γνωστό «λεφτά υπάρχουν», θα πω ότι υπάρχουν λεφτά για να διαχειριστούμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες, αρκεί να υπάρξει πλαίσιο συντονισμού. Γι’ αυτό πάμε στην Κρήτη. Στο κλιμάκιο θα είναι και ο Χρίστος Δήμας και ο κ. Τουρνάς και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης».

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