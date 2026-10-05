Άμεση στήριξη από ΕΕ χωρίς καθυστερήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία ζητά ο Σ. Αρναούτογλου.

Αμεση ευρωπαϊκή στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, ζητά με ερώτησή του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως τονίζει, τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα «προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βρέθηκαν κάτω από νερό και λάσπη, με σημαντικές απώλειες σε πατάτες, κηπευτικά και άλλες παραγωγές. Παράλληλα, καταγράφονται απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων αιγοπροβάτων, καθώς και ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, αρδευτικά δίκτυα και λοιπές υποδομές».

Επίσης επισημαίνει ότι «αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια εισοδήματος και σοβαρό πρόβλημα συνέχισης της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το Copernicus Emergency Management Service για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών».

«Δεν είναι ώρα για γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και εξαγγελίες»

Ο κ. Αρναούτογλου ρωτά την Ευρωπαική Επιτροπή: «Ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα για την αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ζωικού κεφαλαίου, και την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού; Προτίθεται να παράσχει τις αναγκαίες ευελιξίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να επιταχυνθεί η στήριξη των πληγέντων και να αποφευχθεί απώλεια ενισχύσεων; Ποιοι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών και για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ανθεκτικότητας στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης;».

Σε δήλωσή του, ο ίδιος ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «οι εικόνες από το Οροπέδιο Λασιθίου είναι εικόνες μιας μεγάλης καταστροφής. Καλλιέργειες βυθισμένες στο νερό και τη λάσπη, ζώα νεκρά, αγροτικές και κτηνοτροφικές υποδομές κατεστραμμένες. Για πολλούς παραγωγούς, ο κόπος και το εισόδημα μιας ολόκληρης χρονιάς χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες».

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Τώρα, υπογραμμίζει, «δεν είναι ώρα για γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και εξαγγελίες. Είναι ώρα για άμεση καταγραφή, γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις και πραγματική στήριξη, ώστε κανένας παραγωγός να μη μείνει μόνος απέναντι στην καταστροφή.

Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώ να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό εργαλείο. Όμως οι αποζημιώσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Το Λασίθι χρειάζεται έργα πρόληψης και ανθεκτικότητας. Δεν μπορούμε μετά από κάθε ακραίο φαινόμενο να μετράμε ζημιές και να υποσχόμαστε ότι "αυτή τη φορά" θα γίνουν όσα έπρεπε να έχουν γίνει πριν. Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την καταστροφή και κυρίως προστατεύει ανθρώπους, παραγωγή και περιουσίες».

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