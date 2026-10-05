Ο Σεπτέμβριος αποτελεί σημαντικό μήνα για την εμπορική δραστηριότητα της Jumbo λόγω της περιόδου «Back to School».

Αύξηση κατά 8% παρουσίασαν οι πωλήσεις της Jumbo τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου. Μετά την επίδοση του Σεπτεμβρίου, η αύξηση των πωλήσεων στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε σε περίπου 6%.

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί σημαντικό μήνα για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας λόγω της περιόδου «Back to School». Σύμφωνα με τη διοίκηση, η φετινή περίοδος εξελίχθηκε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον στις τέσσερις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, με τις πληθωριστικές πιέσεις, τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να επηρεάζουν την καταναλωτική ζήτηση και το κόστος ενέργειας και μεταφορών.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά περίπου 9% και στο εννεάμηνο κατά 8%. Στην Κύπρο καταγράφηκε αύξηση 15% τον Σεπτέμβριο και 7% στο εννεάμηνο, ενώ στη Βουλγαρία οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν σε 15% και 14%.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στη Ρουμανία, όπου οι πωλήσεις του δικτύου και του ηλεκτρονικού καταστήματος μειώθηκαν κατά 3% τον Σεπτέμβριο και κατά περίπου 5% στο εννεάμηνο.

