Σήμερα συστάθηκε η Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και μοναδικό εταίρο την ολλανδική Action Holding B.V.

Το πρώτο επίσημο βήμα για την είσοδό της στην ελληνική αγορά πραγματοποιεί η ολλανδική αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων Action, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον δυνητικό ανταγωνισμό με τη Jumbo.

Σήμερα συστάθηκε η Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και μοναδικό εταίρο την ολλανδική Action Holding B.V. Το κεφάλαιο των 5 εκατ. ευρώ διαιρείται σε 50.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στην ολλανδική μητρική. Τη διαχείριση της ελληνικής θυγατρικής αναλαμβάνει ο Philippe Maurice Pascal Levisse.

Στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται η λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και μη εδώδιμων ειδών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εισαγωγή και διανομή καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και η μίσθωση και διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των εκτιμήσεων της Citi για τη Jumbo. Τον Ιανουάριο του 2026, η αμερικανική τράπεζα είχε προειδοποιήσει ότι η επέκταση της Action στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ανταγωνιστική πρόκληση για τον ελληνικό όμιλο. Στο πλαίσιο εκείνης της ανάλυσης, η Citi είχε υποβαθμίσει τη σύσταση για τη μετοχή της Jumbo σε ουδέτερη, μειώνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο κατά 5 ευρώ, στα 27 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις είχαν προκαλέσει την αντίδραση του επικεφαλής της Jumbo, Απόστολου Βακάκη, ο οποίος αμφισβήτησε το μέγεθος της απειλής, επικαλούμενος τις διαφορές στην κλίμακα δραστηριοτήτων και στο επιχειρηματικό μοντέλο των δύο αλυσίδων.