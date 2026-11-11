«Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη εικονοποιούν την αναξιοκρατική και αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας»

Θέση για την υπόθεση της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και τη συμμετοχή της στα «χαρτιά» σε ομάδα χαντμπολ, προκειμένου να πάρει τα μόρια για τις Πανελλήνιες και τις αιτιάσεις που επικαλέστηκε ο ίδιος πήρε και το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «αναξιοκρατική και αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας» από τη Νέα Δημοκρατία.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια σωματείου χάντμπολ, προκειμένου να λάβει την ευεργετική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εικονοποιούν την αναξιοκρατική και αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες».