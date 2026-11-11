Η σύλληψη του Μαρκλ την Παρασκευή στο Λέικλαντ της Φλόριντα ακολούθησε την κατάσχεση περίπου 78 αντικειμένων από αποθήκες στην περιοχή του Λος Άντζελες - μεταξύ των οποίων σλάιντς, αρνητικά και βιβλία που περιείχαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν, οδηγήθηκε στη φυλακή την Τρίτη επειδή αφαίρεσε την ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης από τον αστράγαλό του, μόλις λίγες ημέρες μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο Μαρκλ συνελήφθη και εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Τάμπα της Φλόριντα, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε κόψει τη συσκευή στις 1:45 π.μ., δήλωσε ο πρώτος βοηθός ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Εσάιλι.

«Οι όροι αποφυλάκισης είναι δικαστικές διαταγές, όχι συστάσεις», δήλωσε ο Εσάιλι.

Η σύλληψη του Μαρκλ την Παρασκευή στο Λέικλαντ της Φλόριντα ακολούθησε την κατάσχεση περίπου 78 αντικειμένων από αποθήκες στην περιοχή του Λος Άντζελες - μεταξύ των οποίων σλάιντς, αρνητικά και βιβλία που περιείχαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο Μαρκλ ζούσε σε οίκο ευγηρίας εκείνο το διάστημα.

Η ειρηνοδίκης Λίντσεϊ Γκρίφιν συμφώνησε την Τρίτη ότι ο Μαρκλ πρέπει πλέον να οδηγηθεί στη φυλακή.

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Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πού θα κρατηθεί όσο η υπόθεσή του εκκρεμεί στο δικαστήριο, ωστόσο στη γραπτή της απόφαση, η Γκρίφιν σημείωσε ότι η «στεγαστική κατάσταση» του Μαρκλ είχε γίνει «μη βιώσιμη».

Η συνήγορος υπεράσπισης Μέρι Κλερ Γουλφ προσπάθησε να τον κρατήσει εκτός φυλακής, αλλά δεν κατάφερε να βρει κατάλληλο μέρος διαμονής για τον Μαρκλ, σύμφωνα με τη σύνοψη της ακροαματικής διαδικασίας.

Ο Εσάιλι δήλωσε στο Associated Press ότι δεν γνώριζε γιατί αφαιρέθηκε η συσκευή από τον αστράγαλό του, ενώ δεν είναι σαφές ούτε το πού συνέβη.

Σημειώνεται πως, παράλληλα με τις κατηγορίες, εκκρεμεί επίσης εξέταση της ψυχικής του ικανότητας, ενώ ο Μαρκλ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο νωρίτερα φέτος στις Φιλιππίνες και χρειάστηκε να του ακρωτηριαστεί το αριστερό πόδι, γεγονός που τον ανάγκασε να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Η βρετανική εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν ήταν εκείνος που βρήκε μια συλλογή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ενώ καθάριζε το σπίτι του πατέρα τους στις Φιλιππίνες. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε σε πληροφορίες για τις δύο αποθήκες στην Καλιφόρνια, τις οποίες ο Μαρκλ νοίκιαζε από το 2008.