Αιτία της αναβολής ήταν το γεγονός πως δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου πλημμελημάτων.

Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018, ο αγώνας των συγγενών των 104 θυμάτων και των εγκαυματιών στο Μάτι, δεν έχει τελειώσει. Η δίκη για το σκέλος των 12 εγκαυματιών η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας τελικά αναβλήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά για τις 10 Φεβρουαρίου 2027.

Αιτία της νέας αναβολής ήταν το γεγονός πως δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου πλημμελημάτων για τα ελαφρυντικά που ζητούν τρεις εκ των καταδικασθέντων στην κύρια δίκη για την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι.

Στο ειδώλιο και οι 21 κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί όλοι οι αρχικώς κατηγορούμενοι, δηλαδή και οι 21, μεταξύ των οποίων κι εκείνοι που έχουν αμετάκλητα αθωωθεί για τους θανάτους 104 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη δίκη, αφορά 12 εγκαυματίες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο της κύριας δίκης, για το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων κατά συρροή.