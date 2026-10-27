Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου, συνυπολογίζοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς του πόρους.

Συνολική επενδυτική ζήτηση ύψους 5,3 δισ. ευρώ συγκέντρωσαν οι δύο χρηματοδοτικές συναλλαγές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μέσω των οποίων ο Όμιλος άντλησε συνολικά 1,159 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του δυνατότητα για την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων επενδύσεων σε υποδομές.



Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, οι προσφορές προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Ακολούθησε η έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε κατά 4,6 φορές.



Οι δύο συναλλαγές κινητοποίησαν διαφορετικές κατηγορίες θεσμικών επενδυτών, από τις αγορές μετοχών και ομολόγων, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.



Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου, συνυπολογίζοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς του πόρους.



Παράλληλα, η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028. Το χρονοδιάγραμμα αυτό περιορίζει τις άμεσες ανάγκες αναχρηματοδότησης και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στον επενδυτικό σχεδιασμό.



Στη χρηματοοικονομική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλει και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, η οποία διευρύνει τη δυνητική βάση διεθνών θεσμικών επενδυτών.



Η ενίσχυση των κεφαλαίων συνδυάζεται με το χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων του Ομίλου, που παρέχει ορατότητα ως προς τις μελλοντικές ροές εσόδων και τη λειτουργική κερδοφορία. Με την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει το υφιστάμενο επενδυτικό της πρόγραμμα και να διεκδικήσει νέα έργα υποδομών.