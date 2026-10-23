«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει υψηλή ρευστότητα, δεν αντιμετωπίζει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης».

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαβλέπει η Santander, η οποία τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ, αξιολογώντας θετικά τόσο τις επιδόσεις των αυτοκινητοδρόμων του ομίλου όσο και τη χρηματοοικονομική του θέση. Η πρόσφατη χρηματιστηριακή διόρθωση, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργεί ευκαιρία τοποθέτησης, καθώς δεν αντανακλά τα θεμελιώδη μεγέθη και τις προοπτικές της εταιρείας.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των 38,50 ευρώ, η τιμή-στόχος της Santander υποδηλώνει δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 61%, στοιχείο που αναδεικνύει τη θετική αξιολόγηση του οίκου για τη μελλοντική πορεία της μετοχής.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξήθηκε η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους

Σημαντικό στοιχείο για την επενδυτική εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελούν τα στοιχεία κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρόμων για το εννεάμηνο του 2026, τα οποία καταδεικνύουν ανθεκτικότητα και ανάπτυξη στις βασικές παραχωρήσεις του ομίλου.

Στην Αττική Οδό, η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τις 291.002 διελεύσεις, ενώ στην Εγνατία Οδό καταγράφηκε αύξηση 1,3%, στις 254.880 διελεύσεις. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση της Κεντρικής Οδού, με άνοδο 5,6%, ενώ η Νέα Οδός παρουσίασε περιορισμένη υποχώρηση 1,3%.

Οι επιδόσεις αποκτούν πρόσθετη σημασία δεδομένου ότι η κυκλοφορία επηρεάστηκε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου, καθώς και από τις εργασίες αναβάθμισης στην Εγνατία Οδό.

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Santander: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει υψηλή ρευστότητα, δεν αντιμετωπίζει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης

Παράλληλα, η Santander αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση του ομίλου να μην προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου εν μέσω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές ομολόγων. Όπως επισημαίνει, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει υψηλή ρευστότητα σε επίπεδο μητρικής και δεν αντιμετωπίζει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης, γεγονός που της επιτρέπει να επιλέγει ευνοϊκότερες συνθήκες για τις κινήσεις της.

Η θετική αξιολόγηση της Santander λειτούργησε υποστηρικτικά για τη μετοχή, η οποία περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες της συνεδρίασης. Από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 36 ευρώ, όπου υποχωρούσε κατά 7,6%, ανέκαμψε στα 38,50 ευρώ, κλείνοντας τελικά με πτώση μόλις 1,18%.