Στην αξιολόγησή της, η S&P αναδεικνύει τη χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, καθώς και τη σημαντική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου υποδομών και επενδύσεων του Ομίλου.

Επενδυτική βαθμίδα (Investment Grade) απέδωσαν οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global Ratings και Moody’s Ratings στο πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note – EMTN) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική ποιότητα του Ομίλου και ενισχύοντας τις δυνατότητες πρόσβασής του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της απόδοσης επενδυτικής βαθμίδας στην ίδια την εταιρεία τον Μάιο του 2026, με τους δύο οίκους να αναγνωρίζουν τη σταθερότητα των ταμειακών ροών, την ισχυρή ρευστότητα και τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, η S&P απέδωσε στο πρόγραμμα EMTN αξιολόγηση BBB-, ενώ η Moody’s προχώρησε σε αξιολόγηση (P)Baa3/(P)P-3, καλύπτοντας και τις μελλοντικές εκδόσεις ομολόγων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό του. Οι αξιολογήσεις ευθυγραμμίζονται με την υφιστάμενη πιστοληπτική διαβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία διατηρεί BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P και Baa3 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s.

Το πρόγραμμα EMTN αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα χρηματοδότησης, μέσω της οποίας η εταιρεία μπορεί να προχωρά σε ομολογιακές εκδόσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία, αξιοποιώντας τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου.

S&P: Χαμηλή μόχλευση και ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση

Στην αξιολόγησή της, η S&P αναδεικνύει τη χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, καθώς και τη σημαντική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου υποδομών και επενδύσεων του Ομίλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη διάρθρωση του δανεισμού, καθώς περίπου το 75% του συνολικού χρέους αφορά χρηματοδοτήσεις έργων παραχωρήσεων χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία (non-recourse), ενώ το υπόλοιπο εταιρικό χρέος είναι χωρίς εξασφαλίσεις.

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Η συγκεκριμένη δομή περιορίζει την άμεση έκθεση της μητρικής στις υποχρεώσεις των επιμέρους έργων και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του χρηματοδοτικού μοντέλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι το πρόγραμμα EMTN αντανακλά τη συνετή διαχείριση της ρευστότητας και των λήξεων του χρέους, εκτιμώντας ότι η δημιουργία του είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη για το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας.

Moody’s: Στα 2,2 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα

Από την πλευρά της, η Moody’s εστιάζει στην ισχυρή ρευστότητα και στις προοπτικές των δραστηριοτήτων παραχώρησης, χαρακτηρίζοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγετικό όμιλο υποδομών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον οίκο, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονταν σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ βρίσκονταν σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Η Moody’s υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη συνεισφορά των παραχωρήσεων στην κερδοφορία, τα ισχυρά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων και τη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης, η οποία υπερβαίνει τα 20 χρόνια, προσφέροντας σημαντική προβλεψιμότητα μελλοντικών εσόδων.

Οι προοπτικές για την επόμενη διετία

Η Moody’s εκτιμά ότι οι πιστωτικοί δείκτες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα παραμείνουν συμβατοί με την αξιολόγηση Baa3 τουλάχιστον για τους επόμενους 12 έως 24 μήνες, με βασικούς παράγοντες στήριξης την αύξηση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους, τις ταμειακές ροές των παραχωρήσεων και τη σταδιακή βελτίωση της μόχλευσης καθώς μεγάλα έργα εισέρχονται στη φάση λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Μαΐου 2026 οι δύο διεθνείς οίκοι είχαν αποδώσει για πρώτη φορά επενδυτική βαθμίδα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αντίστοιχη αξιολόγηση του προγράμματος EMTN διευρύνει πλέον τις χρηματοδοτικές επιλογές της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να αξιοποιεί τις διεθνείς αγορές για την υποστήριξη του επενδυτικού της σχεδιασμού.