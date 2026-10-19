Η πραγματοποίηση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές, καθώς και από το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία των παρουσιάσεων.

Στις διεθνείς αγορές ομολόγων ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δρομολογώντας την έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκδοσης.

Η κίνηση ακολουθεί την ανακοίνωση της 14ης Οκτωβρίου για τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EMTN), μέσω του οποίου ο όμιλος σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχεδιαζόμενη έκδοση αφορά ομολογίες πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, σταθερού επιτοκίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών.

Η πραγματοποίηση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές, καθώς και από το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία των παρουσιάσεων.

Για τη διοργάνωση των συναντήσεων και τον συντονισμό της διαδικασίας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ορίσει τις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca ως παγκόσμιους συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

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Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναμενόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών, οι οποίες προβλέπεται να λάβουν βαθμολογία BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody's Ratings.

Και οι δύο αξιολογήσεις αντιστοιχούν στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας, στοιχείο που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών στη σχεδιαζόμενη έκδοση.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την έκδοση θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη επένδυση ή έργο που θα χρηματοδοτηθεί.