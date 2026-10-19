Σήμερα, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διακανονισμός της προσφοράς, με την πίστωση 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών στους λογαριασμούς των επενδυτών.

Στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens εισέρχεται αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Capital Maritime Finance (CMF), συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας που επιλέγει το Χρηματιστήριο Αθηνών για την αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή των μετοχών της.

Η εισαγωγή ακολουθεί την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 15 Οκτωβρίου, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να προσεγγίζει τα 1,1 δισ. ευρώ.

Η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 4,34 φορές σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ, οδηγώντας στην αύξηση του ποσού της έκδοσης. Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ανώτατου ορίου 7,68 ευρώ.

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διακανονισμός της προσφοράς, με την πίστωση 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών στους λογαριασμούς των επενδυτών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακοίνωση της κατανομής μεταξύ ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει την Τρίτη, μετά την καθιερωμένη τελετή έναρξης της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

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Στην έκδοση συμμετείχαν ως βασικοί επενδυτές επιχειρηματικά σχήματα που συνδέονται με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων

Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για την απόκτηση 23 νέων πλοίων.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων έως το τέλος του 2028, ο στόλος της αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δέκα πλοίων διπλού καυσίμου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα ανέρχονταν σε 3,9 δισ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 9,4 έτη.

Για το 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων.

Η διοίκηση έχει θέσει μη δεσμευτικό στόχο διανομής του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων.