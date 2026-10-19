Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Cenergy Holdings για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης στην αμερικανική αγορά, η οποία συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων, την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας.

Την επέκταση της παραγωγικής μονάδας της Hellenic Cables Americas στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αμερικανική αγορά ενεργειακών υποδομών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας μέσω του Euronext Athens, η επέκταση προβλέπει την εγκατάσταση πρόσθετων γραμμών μόνωσης καλωδίων, οι οποίες θα αυξήσουν σημαντικά την αρχικά σχεδιαζόμενη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε χερσαία καλώδια ενέργειας.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Cenergy Holdings για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης στην αμερικανική αγορά, η οποία συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων, την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ομίλου, καθώς τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2024 έχουν ήδη διατεθεί για την αρχική ανάπτυξη της εγκατάστασης.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η απόφαση αντανακλά την αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται στις ΗΠΑ, τόσο στον τομέα των καλωδίων μέσης όσο και υψηλής τάσης.

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Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, λόγω της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων, της ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και της ευρύτερης μετάβασης σε ηλεκτρικές εφαρμογές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παραγωγική μονάδα της Βαλτιμόρης αναπτύσσεται με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής με την εγγύτητα στους πελάτες της αμερικανικής αγοράς.

Αλεξίου: Σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά των ΗΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξιος Αλεξίου, υπογράμμισε ότι η απόφαση αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας αντανακλά τις προοπτικές ανάπτυξης που διακρίνει ο όμιλος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Βαλτιμόρη εξελίσσεται σε μια επεκτάσιμη παραγωγική πλατφόρμα και σε μια ισχυρή βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επέκταση θα ενισχύσει τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις καλωδίων τοπικής παραγωγής, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της.

Η νέα επένδυση ενισχύει τη στρατηγική παρουσία της Cenergy Holdings στην αμερικανική αγορά, με τον όμιλο να επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μακροπρόθεσμη αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.