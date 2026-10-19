Το WFP επικαλείται έλλειψη χρηματοδότησης.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι λόγω έλλειψης πόρων θα πρέπει να μειώσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, μειώνοντας κατά 500.000 τον αριθμό των ανθρώπων που θα λαμβάνουν βοήθεια κάθε μήνα, ενώ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στον κόσμο να μην αποστρέψει το βλέμμα του από το παλαιστινιακό αυτό έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Λόγω «έλλειψης χρηματοδότησης, μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα χάσουν την πρόσβαση σε επισιτιστική βοήθεια», επισήμανε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρινίζοντας ότι πλέον θα χορηγεί κάθε μήνα βοήθεια σε 1,1 εκατομμύριο και όχι σε 1,6 εκατομμύριο ανθρώπους, όπως έκανε μέχρι τώρα.

«Είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε για να εγγυηθούμε ότι οι πόροι μας θα διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο», εξήγησε στο AFP ο Σον Χιουζ, διευθυντής του WFP στα παλαιστινιακά εδάφη, προσθέτοντας ότι δεν είναι τώρα ώρα να «αποστρέψουμε το βλέμμα μας από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα».

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ