Με 116 δωμάτια και σουίτες, σύγχρονες συνεδριακές υποδομές και έως 60 θέσεις εργασίας, το εμβληματικό ξενοδοχείο επιστρέφει ανανεωμένο, μέσα από τη συνεργασία της Vassilicos House of Hospitality με τον διεθνή όμιλο Accor.

Με μια επένδυση που ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ, το ιστορικό Αστήρ της Πάτρας άνοιξε ξανά τις πόρτες του, πλήρως ανακαινισμένο και με νέα ταυτότητα, ως Mercure Patras Astir. Το εμβληματικό ξενοδοχείο, που εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες έχει συνδεθεί με την κοινωνική και επιχειρηματική ζωή της πόλης, επιστρέφει ανανεωμένο, συνδυάζοντας την ιστορική του κληρονομιά με τα διεθνή πρότυπα φιλοξενίας της Mercure, μέλους του γαλλικού ομίλου Accor.

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης ανακατασκευής που ξεκίνησε το 2024 και φιλοδοξεί να δώσει νέα δυναμική στον τουρισμό της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η συνεργασία της οικογένειας Μεντζελόπουλου με τη Vassilicos House of Hospitality, τον ξενοδοχειακό όμιλο του Αλέξανδρου Βασιλικού, ο οποίος ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό του αποτύπωμα στην περιοχή. Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ομίλου απαντώντας σε ερώτηση του Dnews.gr, σε πλήρη ανάπτυξη οι θέσεις εργασίας θα προσεγγίζουν τις 60, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να καταγράφεται από Πατρινούς επαγγελματίες του τουρισμού που επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο τους.

Μια επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ με διεθνή προσανατολισμό

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που προηγήθηκε των εγκαινίων, ο Αλέξανδρος Βασιλικός αναφέρθηκε στο μέγεθος και τις απαιτήσεις της ανακαίνισης, διευκρινίζοντας ότι ο τελικός προϋπολογισμός δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι δαπάνες έχουν ήδη ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

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Η επένδυση περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις, πλήρη αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας, αλλά και σημαντικές υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων.

Η συνεργασία με τον γαλλικό όμιλο Accor αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής της Vassilicos House of Hospitality, η οποία για πρώτη φορά εντάσσει ξενοδοχείο του χαρτοφυλακίου της σε διεθνές brand.

«Η επιλογή που κάναμε, για πρώτη φορά ως Όμιλος, να συνδεθούμε με ξενοδοχεία μέσω ενός διεθνούς brand δεν είναι τυχαίο ότι έγινε στην Πάτρα. Πραγματικά πιστεύουμε στον προορισμό», ανέφερε ο κ. Βασιλικός.

Όπως εξήγησε, η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες σε επίπεδο πωλήσεων και marketing, δίνοντας πρόσβαση σε μια ευρύτερη διεθνή πελατειακή βάση και ενισχύοντας τις προοπτικές προσέλκυσης επισκεπτών, ιδιαίτερα από τον επιχειρηματικό και συνεδριακό τουρισμό.

Το ιστορικό Αστήρ και οι αναμνήσεις των Πατρινών

Για τους Πατρινούς, πάντως, το Αστήρ είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο. Από το 1973 έχει συνδεθεί με την κοινωνική ζωή της πόλης και τις αναμνήσεις διαφορετικών γενεών, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες, επιχειρηματικές συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ενδεικτικό αυτής της ιδιαίτερης σχέσης ήταν και το χιουμοριστικό σχόλιο που ακούστηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ότι σχεδόν οι μισοί Πατρινοί είχαν περάσει κάποια στιγμή από το Αστήρ για να δώσουν εξετάσεις Αγγλικών.

Αυτή την ιστορική ταυτότητα επιχειρεί να διαφυλάξει και η νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση. Παρά τη ριζική ανακατασκευή, χαρακτηριστικά στοιχεία του παλιού ξενοδοχείου διατηρήθηκαν και ενσωματώθηκαν στη σύγχρονη αισθητική του. Το μάρμαρο στην είσοδο, τα βιτρό που βρήκαν τη θέση τους στους ανανεωμένους χώρους και οι ανελκυστήρες με τη χαρακτηριστική παλιά τους φινέτσα δημιουργούν μια διακριτική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Το αποτέλεσμα συνδυάζει τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας με στοιχεία που θυμίζουν στους Πατρινούς το ξενοδοχείο που γνώρισαν και αγάπησαν.

Έως 60 θέσεις εργασίας με τους Πατρινούς να επιστρέφουν από τα νησιά για να εργαστούν στην πόλη τους

Ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η επένδυση και ως προς το αποτύπωμά της στην τοπική αγορά εργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση του Dnews.gr, σχετικά με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή διατηρούνται στο νέο Mercure Patras Astir και την προτεραιότητα που δίνεται στην απασχόληση ανθρώπων από την τοπική κοινωνία, ο Αλέξανδρος Βασιλικός αποκάλυψε ότι το ξενοδοχείο, σε πλήρη ανάπτυξη, θα απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους, με τον αριθμό να προσεγγίζει τους 60.

«Σε πλήρη ανάπτυξη, το ξενοδοχείο ξεπερνά τις 50 θέσεις εργασίας και πλησιάζει τις 60», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχικότητα.

Εκείνο που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Πατρινούς επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι μέχρι σήμερα εργάζονταν εποχικά σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

«Ήταν εξαιρετικά ευχάριστο το γεγονός ότι πολλοί Πατρινοί που εργάζονται στον τουρισμό, συνήθως εποχικά, μας προσέγγισαν θέλοντας να επιστρέψουν στην Πάτρα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί από αυτούς είχαν αποκτήσει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα ξενοδοχεία γνωστών ελληνικών νησιών και πλέον επιδιώκουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη τους, έχοντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα.

Παράλληλα, όπως διευκρίνισε, η στελέχωση του ξενοδοχείου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς δεν έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις, ενώ δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προσωπικού δόθηκε και στους πρώην εργαζομένους του Αστήρ.

Η δυνατότητα επιστροφής εργαζομένων που μέχρι σήμερα αναζητούσαν εποχική απασχόληση σε άλλους προορισμούς αποτελεί μία ακόμη θετική εξέλιξη για την τοπική αγορά εργασίας.

Η τρίτη επένδυση του ομίλου στην Πάτρα και το στοίχημα του συνεδριακού τουρισμού

Το Mercure Patras Astir αποτελεί την τρίτη επένδυση της Vassilicos House of Hospitality στην Πάτρα, μετά το Achaia Beach Hotel και το Patras Smart Hotel, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει ο όμιλος στην περιοχή.

«Για εμένα, η Πάτρα αποτελεί μια μεγάλη υπόσχεση», ανέφερε ο Αλέξανδρος Βασιλικός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πόλη διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης και τις προϋποθέσεις να καθιερωθεί ως αυτόνομος αστικός προορισμός.

Το λιμάνι, η σύνδεση με την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, η γεωγραφική θέση και η δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικούς προορισμούς της Πελοποννήσου αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να ενισχύσουν την τουριστική δυναμική της περιοχής.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται ο επιχειρηματικός και συνεδριακός τουρισμός. Με 116 δωμάτια και σουίτες, οκτώ συνεδριακές αίθουσες συνολικής επιφάνειας άνω των 700 τ.μ., rooftop εστιατόριο και μπαρ με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο, εποχική πισίνα και σύγχρονες υποδομές, το ξενοδοχείο στοχεύει να προσελκύσει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος της Vassilicos House of Hospitality, η συνεδριακή δραστηριότητα θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει περίπου το 20%-25% της συνολικής δραστηριότητας της μονάδας, ενισχύοντας τη ζήτηση και σε περιόδους που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες πληρότητες.

Επένδυση και στη βιωσιμότητα

Σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνθηκε και στην ενεργειακή αναβάθμιση του ξενοδοχείου, με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού, καθώς και νέες υποδομές για την παραγωγή ζεστού νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις με υψηλό αρχικό κόστος και μακροχρόνιο ορίζοντα απόσβεσης, οι οποίες ωστόσο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ομίλου για πιο υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία.

Ένα νέο κεφάλαιο για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, Βάσια Κουτσούκου, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Κουτσούκου υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και συμβάλλουν στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, με στόχο τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερους προορισμούς και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Βασιλικός στάθηκε στην ανάγκη οι επιχειρηματικές επενδύσεις να δημιουργούν ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από την απασχόληση, τη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και τη βιώσιμη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επαναλειτουργία του Mercure Patras Astir αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Πάτρα. Με μια επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ, τη συνεργασία με έναν διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, το ιστορικό Αστήρ επιστρέφει διεκδικώντας ενεργό ρόλο στην τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της πόλης. Ένα ξενοδοχείο που για περισσότερα από 50 χρόνια υπήρξε κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας, φιλοδοξεί πλέον να γίνει και κομμάτι του μέλλοντός της.