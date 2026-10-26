Το βιβλίο προσφορών προγραμματίζεται να κλείσει νωρίς το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου.

Αυξημένη ζήτηση καταγράφει το νέο επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές των επενδυτών να προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. Το ενδιαφέρον αντιστοιχεί σε σχεδόν τετραπλάσια κάλυψη του ζητούμενου ποσού, ενώ το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί έως το 5,10%, με ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης.

Το βιβλίο προσφορών προγραμματίζεται να κλείσει νωρίς το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου. Η τελική τιμολόγηση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση της επενδυτικής ζήτησης. Οι αρχικές ενδείξεις τοποθετούν το περιθώριο στις 165 έως 170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap.

Ημερομηνία διακανονισμού

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026 και η λήξη του τίτλου για τις 2 Νοεμβρίου 2033. Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αποτελεί μέρος του ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδιασμού του ομίλου και ακολουθεί την προετοιμασία προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων, γνωστού ως EMTN, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να αντλήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ μέσω νέου ευρωομολόγου εντός δωδεκαμήνου, εφόσον το επιλέξει.

Τα έσοδα της τρέχουσας έκδοσης προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Μέσω της άντλησης των κεφαλαίων, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική του ευελιξία και να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές του ανάγκες.

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Σημαντικό στοιχείο της εξόδου στις διεθνείς αγορές αποτελεί η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η Moody’s αξιολογεί τον όμιλο με Baa3 και η S&P με BBB-, με αμφότερους τους οίκους να διατηρούν σταθερές προοπτικές.

Τον συντονισμό της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.