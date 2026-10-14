Η έκπτωση θα παρέχεται στις πωλήσεις προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, με στόχο να μεταφερθεί το όφελος στην τελική τιμή που πληρώνουν τα νοικοκυριά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, που αντιστοιχεί σε μείωση της τιμής κατά 20 λεπτά το λίτρο με ΦΠΑ, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, με αφορμή την έναρξη της περιόδου διάθεσης του καυσίμου. Παράλληλα, διατηρεί τις εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επιβαρύνσεις των καταναλωτών εν μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση της τελικής τιμής κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η έκπτωση θα παρέχεται στις πωλήσεις προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, με στόχο να μεταφερθεί το όφελος στην τελική τιμή που πληρώνουν τα νοικοκυριά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Η πρωτοβουλία συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, κατά την οποία αυξάνεται η ζήτηση για πετρέλαιο, ενώ το κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ντίζελ, βενζίνη

Την ίδια ώρα, η HELLENiQ ENERGY διατηρεί την έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία μεταφράζεται σε μείωση της τιμής κατά 5 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται ήδη από τις 14 Ιουλίου.

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Όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο, που αντιστοιχεί σε μείωση της τελικής τιμής κατά 10 λεπτά με ΦΠΑ, θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εκπτώσεις είναι ανεξάρτητες και επιπλέον οποιωνδήποτε επιδοτήσεων ενδέχεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των καταναλωτών.

Όπως διευκρινίζει η HELLENiQ ENERGY, το συνολικό πακέτο εκπτωτικών μέτρων αφορά αποκλειστικά καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην ελληνική αγορά, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς των μειώσεων στους καταναλωτές.

Για λόγους διαφάνειας, η έκτακτη έκπτωση θα αποτυπώνεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται προς τις εταιρείες εμπορίας, ώστε να είναι σαφές το ύψος της παρεχόμενης μείωσης.