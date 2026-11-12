«Σημαντική επίτευξη για εμάς ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μας με υψηλή διαθεσιμότητα» τόνισε ο Ανδρέας Σιάμισιης.

Ιστορικά υψηλά περιθώρια διύλισης, αυξημένες εξαγωγές και ισχυρές ταμειακές ροές εκτόξευσαν την κερδοφορία της HELLENiQ ENERGY στο τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον ενεργειακό όμιλο να καταγράφει συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη 1,16 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 808 εκατ. ευρώ. Η εντυπωσιακή επίδοση οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα, στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα επιταχύνονται οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY, τα συγκρίσιμα EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 1,162 δισ. ευρώ, έναντι 365 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 218%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των συγκρίσιμων καθαρών κερδών, τα οποία υπερτετραπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 808 εκατ. ευρώ από 186 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 54%, στα 5,11 δισ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του 9μήνου ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,12 δισ. ευρώ, με συγκρίσιμα EBITDA 1,896 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 1,201 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η εκτίναξη των διεθνών περιθωρίων διύλισης. Το περιθώριο αναφοράς των διυλιστηρίων του ομίλου διαμορφώθηκε στα 30,1 δολάρια ανά βαρέλι, από 8,5 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης έφθασε περίπου τα 49 δολάρια ανά βαρέλι.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων ανήλθε σε 4,1 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 46% των συνολικών πωλήσεων. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ζήτηση για ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, προϊόντα που παρουσίασαν ελλείψεις σε ευρωπαϊκές αγορές λόγω των διαταραχών στον διεθνή εφοδιασμό.

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Η ισχυρή κερδοφορία μεταφράζεται και σε αυξημένες αποδόσεις για τους μετόχους. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τον διπλασιασμό του προσωρινού μερίσματος από 0,20 σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή του να προγραμματίζεται για τις 25 Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, ύψους 1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, στα 1,5 δισ. ευρώ. Ο συντελεστής δανειακής μόχλευσης υποχώρησε στο 26%, από 47% στο τέλος του 2025.

Οι συνολικές επενδύσεις έφθασαν τα 565 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με περίπου το ήμισυ να κατευθύνεται σε αναπτυξιακά έργα, κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς των έργων σε λειτουργία έφθασε τα 615 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ τον Οκτώβριο προστέθηκαν ακόμη 160 MW, συμπεριλαμβανομένου έργου αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 100 MW στη Θεσσαλονίκη.

Ο όμιλος διαθέτει επιπλέον 300 MW υπό κατασκευή και 400 MW σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, με στόχο η ισχύς του χαρτοφυλακίου του να φθάσει τα 1,1 GW το 2027 και τα 1,5 GW το 2028.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η ενίσχυση της παρουσίας του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση του δικτύου πρατηρίων της Staroil στην Κύπρο.

Σιάμισιης: Νέο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και του 9μήνου 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε:

«Ένα τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς ανατροπές σε γεωπολιτικό επίπεδο και στις ενεργειακές αγορές, με σημαντικές προκλήσεις στον εφοδιασμό καυσίμων στην περιοχή μας και ολοένα εντονότερες ελλείψεις προϊόντων.

Σημαντική επίτευξη για εμάς ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μας με υψηλή διαθεσιμότητα, χάρη και στην ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικούς διαθέσιμους τύπους αργού και η υψηλή παραγωγή προϊόντων που ήταν σε έλλειψη, όπως το ντίζελ κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα.

Αυξήσαμε τις εξαγωγές σε γειτονικές χώρες που είχαν ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη κάλυψη των αναγκών στην Ελλάδα, συνδράμοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή.

Παράλληλα, μέρος της αξίας που δημιουργήθηκε επέστρεψε στους πελάτες και την κοινωνία, μέσω ειδικών εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών, καθώς και ενισχυμένων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης.

Διαθέσαμε πάνω από 50 εκατ. ευρώ για εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης στην Ελλάδα και επεκτείναμε τη δράση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια πρωτοβουλία που αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξαν τους καταναλωτές και την αγορά.

Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε σημαντικά το κοινωνικό μας αποτύπωμα με πρωτοβουλίες συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, όπως η στήριξη συμπολιτών μας που είχαν πληγεί από τις φωτιές αλλά και χορηγίες σε δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια.

Παρότι η εξασφάλιση ελκυστικών αποδόσεων για τους μετόχους μας παραμένει βασική προτεραιότητα, θεωρούμε εξίσου σημαντική την πειθαρχημένη επανεπένδυση στην ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ακόμη ισχυρότερο Όμιλο για το μέλλον.

Οι ισχυρές επιδόσεις του 9μήνου επέτρεψαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα από 0,20 ευρώ σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένο συνολικό μέρισμα για τη χρήση, που θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία μάς επέτρεψε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και να ενισχύσουμε περαιτέρω τα διυλιστήρια, καθώς και τις δραστηριότητες εφοδιασμού και εμπορίας, ενισχύοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.

Ένα ισχυρό και σύγχρονο εγχώριο σύστημα διύλισης συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διατήρηση ανταγωνιστικότερων τιμών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, με εκτιμώμενο όφελος 0,15-0,20 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις εισαγωγές.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, έχουμε διαμορφώσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην επιτυχία του Vision 2025 και θέτει την κατεύθυνσή μας για την επόμενη δεκαετία.

Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ακόμη ισχυρότερο και πιο πράσινο Όμιλο, με διευρυμένο περιφερειακό ρόλο και παρουσία, συνεχίζοντας παράλληλα να δημιουργούμε αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».