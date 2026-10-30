H Hellenic Energy ανακοίνωσε ότι η έκπτωση που χορηγείται θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε παράταση της προθεσμίας για την ειδική έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης προχώρησε η Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, δόθηκε παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου με την έκπτωση που χορηγείται από τη Hellenic Petroleum προς όλες τις όλες τις εταιρείες εμπορίας να παραμένει στα 16 λεπτά ανά λίτρο όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ταυτόχρονα, σε ισχύ παραμένει η έκπτωση 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το πετρέλαιο κίνησης.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται και αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά.