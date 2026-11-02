«Θα περιμένουμε τις απαντήσεις που δικαιούνται οι πολίτες. Γιατί αυτοί στο τέλος είναι εκείνοι που πάντα πληρώνουν τον λογαριασμό», τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento, 25 στελέχη της ΑΑΔΕ φέρονται ότι περιλαμβάνονταν σε λίστα χρηματισμού του επιχειρηματία του «Χωριάτικου». Φαίνεται επίσης ότι είχαν υποβληθεί επανειλημμένα καταγγελίες τόσο για τη φοροδιαφυγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων όσο και για την παράνομη δράση των στελεχών αυτών», αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

- Τι έκανε η ηγεσία της ΑΑΔΕ όλα αυτά τα χρόνια με τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή;

- Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Πιτσιλής αν υπήρξε ενημέρωση από κατώτερες υπηρεσίες της Αρχής, προς τον ίδιο αλλά και προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, για το σύστημα φοροδιαφυγής που φέρεται να είχε στήσει ο κ. Γιαννακόπουλος στο «Χωριάτικο»;

- Είναι αλήθεια ότι είχαν λάβει από τις 18 Ιουνίου 2025 email με συγκεκριμένες προτάσεις; Αν ναι, ποιες αξιοποίησαν; Κι αν δεν τις αξιοποίησαν, γιατί τις αγνόησαν;

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- Διαβίβασε η ΑΑΔΕ στην αρμόδια Εισαγγελία τις καταγγελίες για τα στελέχη της;», συνεχίζει και προσθέτει:

«Ο νόμος απαγόρευε τρίτη θητεία του κ. Πιτσιλή. Ήταν ο κ. Μητσοτάκης που το 2024 έκανε ολόκληρη παρέμβαση στο νομικό πλαίσιο για να του την προσφέρει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανεξαρτησία της Αρχής.

Σε αυτήν την ΑΑΔΕ μάλιστα επέλεξε να εμπιστευτεί τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιος μπορεί να μας πείσει ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν είχαν γνώση όλων όσων συνέβαιναν;

Εμείς θα περιμένουμε τις απαντήσεις που δικαιούνται οι πολίτες. Γιατί αυτοί στο τέλος είναι εκείνοι που πάντα πληρώνουν τον λογαριασμό».

{https://www.facebook.com/reel/2914015468962784}