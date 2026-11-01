Η Θεώνη Κουφονικολάκου σχολίασε τις κυβερνητικές παροχές, την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη αλλά και την υπόθεση μία 92χρονης που κινδύνευσε να χάσει το σπίτι της.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την Κυριακή (1/11).

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, σχολίασε τις κυβερνητικές παροχές, την εκδήλωση του καταδικασμένου ναζί Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη αλλά και την υπόθεση μία 92χρονης που κινδύνευσε να χάσει το σπίτι της. Η κ. Κουφονικολάκου αποδίδει πολιτική ευθύνη για την υπόθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και καταλήγει λέγοντας: «Τι σου είναι η αλαζονεία»!

Η κ. Κουφονικολάκου πρόσθεσε ότι τα μέτρα στήριξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν αρκούν τονίζοντας πως η κοινωνία αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

{https://www.facebook.com/reel/1434841668719570}

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτηση της:

«Αυτή εδώ είναι άλλη μία ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας

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Κατ' αρχάς είχαμε καλά νέα αυτή την εβδομάδα. Κάποιοι πολίτες εντελώς αυθόρμητα μοιράστηκαν μαζί μας προεκλογικά πόσο ανακουφίστηκαν από διάφορες παροχές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αναμενόμενο ήταν ότι στο διαδίκτυο έστησαν κανονικό γλέντι...

Πάντως, πρακτικά μιλώντας, μία κυβέρνηση που έχει καθηλώσει την χώρα στον πάτο της κατάταξης στην Ευρωζώνη στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλική στέρηση παιδιών, καλό θα ήταν να μην πανηγυρίζει για τα επιτεύγματά της. Λέμε τώρα...

Σε ένα άλλο πεδίο.

Την ημέρα της εθνικής μας επετείου, καταδικασμένος εγκληματίας για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποίησε ανενόχλητος εκδήλωση εντός γνωστού ξενοδοχείου, την ίδια στιγμή που απ' έξω γινόταν αυτό....Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως παράλληλα οι δημοσκοπικές εταιρείες, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας να μην υπολογίζουν την επιρροή τέτοιων μορφωμάτων που δεν γίνεται να κατέβουν στις εκλογές, συνεχίζουν και το κάνουν. Και η Νέα Δημοκρατία να κάνει πως δεν καταλαβαίνει...

Τέλος, μία 92χρονη χαμηλοσυνταξιούχος, με αναπηρία 87%, παραλίγο να χάσει το σπίτι της. Η αδιανότητη αυτή σκληρότητα φέρει την υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ζητάει από εσάς αυτό...

Τι σου είναι η αλαζονεία!»