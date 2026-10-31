Όταν ο εντολέας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, απευθύνθηκε στην τράπεζά του ζητώντας να ανακτηθούν τα χρήματα.

Ένα και μόνο λάθος ψηφίο στον τραπεζικό λογαριασμό ήταν αρκετό για να στερήσει από έναν άνδρα περισσότερα από 11.700 δολάρια, τα οποία δικαιούνταν ως επίδομα ανεργίας.

Η περιπέτεια του Philip Walters στη Νέα Υόρκη αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δικαιούχος όταν μια ηλεκτρονική πληρωμή καταλήξει σε λάθος παραλήπτη, αλλά και το πόσο χρονοβόρα μπορεί να αποδειχθεί η διαδικασία διόρθωσης ενός τέτοιου λάθους, όπως αναφέρει το moneywise.

Ο Walters είχε συμπληρώσει λανθασμένα τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας, παραλείποντας το τελευταίο ψηφίο. Το αποτέλεσμα ήταν η πληρωμή των επιδομάτων του, συνολικού ύψους 11.782,54 δολαρίων, να καταλήξει στον λογαριασμό ενός εντελώς άγνωστου προσώπου.

Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, απευθύνθηκε στην τράπεζά του ζητώντας να ανακτηθούν τα χρήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC7, η τράπεζα ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια χωρίς να προηγηθεί επίσημο αίτημα ανάκλησης της πληρωμής από το Υπουργείο Εργασίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η απόλυση, οι δύο απορριπτικές αποφάσεις και η αναμονή 16 εβδομάδων

Η περιπέτεια του Walters είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τον Νοέμβριο του 2025 έχασε τη δουλειά του ως αναλυτής δεδομένων σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, αποδίδοντας την απόλυσή του στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, ωστόσο η αίτησή του απορρίφθηκε δύο φορές. Ο ίδιος χρειάστηκε να προσφύγει σε ακρόαση, προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην οικονομική ενίσχυση, και τελικά δικαιώθηκε.

Η διαδικασία, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς χρειάστηκε να περιμένει περίπου 16 εβδομάδες μέχρι να πραγματοποιηθεί η ακρόαση και να εξασφαλίσει την έγκριση των επιδομάτων που δικαιούνταν.

Όταν, όμως, έφτασε η στιγμή της πληρωμής, προέκυψε ένα νέο πρόβλημα: εξαιτίας του λανθασμένου αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Η τράπεζα δεν μπορούσε να παρέμβει χωρίς εντολή του Υπουργείου Εργασίας

Παρά τις προσπάθειές του να διορθώσει την κατάσταση, ο Walters βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα διοικητικό αδιέξοδο. Η τράπεζα υποστήριζε ότι δεν μπορούσε να ανακτήσει το ποσό χωρίς να κινήσει πρώτα τη διαδικασία ανάκλησης το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας.

«Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, εκτός αν το Υπουργείο Εργασίας ξεκινούσε πραγματικά μια ανάκληση. Δεν ξέρω γιατί... Ένιωθα ότι δεν είχα πουθενά αλλού να απευθυνθώ. Πραγματικά δεν ήξερα τι άλλο μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι να βρεθεί λύση, ο ίδιος αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για την καθημερινότητά του. Εργάστηκε πραγματοποιώντας παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας DoorDash, ενώ παράλληλα αναλάμβανε καθαρισμούς κατοικιών.

Η παρέμβαση του ABC7 έφερε τη λύση

Αφού οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν, ο Walters αποφάσισε να απευθυνθεί στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC7, ζητώντας βοήθεια για την υπόθεσή του.

Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού ανέλαβε να διερευνήσει το περιστατικό, επικοινωνώντας τόσο με το Υπουργείο Εργασίας της Νέας Υόρκης όσο και με την τράπεζα του άνδρα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι είχε συμβεί και να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τελικά, το πρόβλημα αποδείχθηκε ότι μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων γραφειοκρατικών εγγράφων. Μόλις διευθετήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία, το ποσό των 11.782,54 δολαρίων κατατέθηκε στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό.

Ανέκτησε τα χρήματά του και βρήκε νέα εργασία

Η επιστροφή των χρημάτων αποτέλεσε το τέλος μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου για τον Walters, ο οποίος είχε χρειαστεί να περιμένει μήνες για να δικαιωθεί και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει ακόμη μία καθυστέρηση εξαιτίας ενός λάθους στην καταχώριση των τραπεζικών στοιχείων του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του προς τη δημοσιογραφική ομάδα που ασχολήθηκε με την υπόθεσή του, αναγνωρίζοντας ότι η παρέμβασή της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του προβλήματος.

«Νομίζω ότι τους πίεσες πολύ και τους έκανες να κάνουν το σωστό», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ABC7.

Μάλιστα, ο Walters έχει πλέον καταφέρει να βρει και νέα εργασία, αφήνοντας πίσω του μια περιπέτεια που ξεκίνησε με την απώλεια της δουλειάς του και εξελίχθηκε σε μια πολύμηνη προσπάθεια να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούνταν.

Το περιστατικό αναδεικνύει πόσο σημαντικός είναι ο προσεκτικός έλεγχος των τραπεζικών στοιχείων πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληρωμή, καθώς ακόμη και μια μικρή παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές και γραφειοκρατικές περιπέτειες.