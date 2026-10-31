Αναλυτικά όσα επεσήμαναν οι δύο ηγέτες.

Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ερντογάν υπογράμμισε την ετοιμότητα της 'Αγκυρας να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την επέκταση των επεισοδίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, σε συνεννόηση και με τη Μόσχα. «Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη. Πιστεύω ότι η επίτευξη συμφωνίας θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Στοχεύουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία, συζητώντας το θέμα αυτό και με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως προέλευσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα δεν ωφελούν κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτές τις επιθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις διαπράττει και ποια είναι η αιτιολογία τους».

Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμησή της.

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{https://x.com/RTErdogan/status/2116578977074823363}

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης νέων κοινών βιομηχανικών και οικονομικών εγχειρημάτων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος και στην ενεργειακή συνεργασία, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους τουρκικών ενεργειακών εταιρειών.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της ενεργειακής υποστήριξης προς την Ουκρανία, με τον ίδιο να προαναγγέλλει αύξηση των προμηθειών σε γεννήτριες και άλλο ενεργειακό εξοπλισμό ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Κίεβο, καθώς η ενεργειακή επάρκεια και η προστασία των υποδομών παραμένουν κρίσιμα ζητήματα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2116571069528072490}