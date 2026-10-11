Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου έγινε εν μέσω έντασης για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός, εφόσον συμφωνήσει και η Μόσχα, ενώ καταγγέλλει πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή του Χαρκόβου.

Σε νέα τροχιά έντασης εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία». Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε έκπληξη στο Κίεβο, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας, ζητώντας από την αμερικανική πλευρά σαφείς διευκρινίσεις για τους όρους και τον χρόνο εφαρμογής της.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα διακόψει αντίστοιχα τα πλήγματα στις ουκρανικές υποδομές. Ωστόσο, οι εξελίξεις περιπλέκονται περαιτέρω, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή του Χαρκόβου, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα εξαιτίας της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, αλλά και των πιέσεων που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ζελένσκι, ζητώντας αλλαγή στάσης από την ουκρανική ηγεσία και επαναφέροντας το ζήτημα της διεξαγωγής εκλογών στην εμπόλεμη χώρα.

Axios: Οργισμένος με τον Ζελένσκι ο Τραμπ - «Μας θεωρεί δεδομένους»

Παράλληλα, το Axios παρουσιάζει νέες πληροφορίες για το κλίμα που επικρατεί στον Λευκό Οίκο αναφορικά με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιδιώκει να σταματήσουν.

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Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φέρονται να προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά στις σχέσεις του Ζελένσκι με τον Τραμπ απ' όση στη Ρωσία. «Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένη την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Η αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιχειρεί να συνδέσει τον περιορισμό των ουκρανικών επιθέσεων με τις ευρύτερες προσπάθειες αποκλιμάκωσης, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η ανακοίνωση Τραμπ για την ενεργειακή εκεχειρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Truth Social ότι η ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τίθεται άμεσα σε ισχύ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει.

«Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, τους όρους εφαρμογής της ή τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα διασφαλιστεί η τήρησή της. Δεν διευκρίνισε επίσης εάν υπήρξε επίσημη αποδοχή των όρων από τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η απουσία συγκεκριμένων λεπτομερειών προκάλεσε ερωτήματα, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε την ανακοίνωση από τα μέσα ενημέρωσης και δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την επίτευξη συμφωνίας.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2109288999026405503}

Το γεγονός αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το εάν πρόκειται για μια συμφωνία που έχει ήδη οριστικοποιηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών ή για μια αμερικανική πρωτοβουλία που εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

«Η ανακοίνωση της εκεχειρίας ήταν κάτι καινούργιο για μένα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος από την τοποθέτηση του Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίεβο δεν απορρίπτει την προοπτική μιας ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε μια τέτοια συμφωνία, εφόσον η Ρωσία δεσμευτεί να πράξει το ίδιο.

Σε δηλώσεις του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως είχε επιτευχθεί συμφωνία, τονίζοντας ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να την αποδεχθεί εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Μόσχα.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ τη διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», ανέφερε, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του στηρίζει την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή και της Ρωσίας.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά», σημείωσε.

Αργότερα, σε εκτενέστερη δήλωσή του μέσω Telegram, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει επανειλημμένα μέτρα αποκλιμάκωσης, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να λάβει θετική ανταπόκριση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τη χώρα, ενώ το Κίεβο αναμένει σαφείς πληροφορίες για τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα και τις δεσμεύσεις που ενδέχεται να έχει αναλάβει η ρωσική πλευρά.

Νέα καταγγελία για ρωσικό πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη μετά τις καταγγελίες του Ζελένσκι ότι η Ρωσία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου, αφού είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Τραμπ για την ενεργειακή εκεχειρία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτησή του στο Facebook, έπειτα από επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», ανέφερε.

Η καταγγελία ενισχύει τα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο και το κατά πόσο υπάρχει ήδη κάποια συνεννόηση για την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.

Μέχρι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις σχετικές αναφορές, δεν είχε παρουσιαστεί σαφής δημόσια επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά για την αποδοχή της εκεχειρίας. Η Μόσχα δεν είχε σχολιάσει την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2109343174212960390}

Η πρόταση του Ζελένσκι για 60 ημέρες εκεχειρίας και εκλογές

Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι επεκτείνεται και στο ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει τον Ουκρανό ομόλογό του για τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει στρατηγική και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάδειξης νέου προέδρου μέσω εκλογών.

«Νομίζω ότι είναι καιρός η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η επιλογή της ηγεσίας της χώρας αποτελεί αποκλειστικά απόφαση των Ουκρανών πολιτών. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να οργανώσει εκλογές εφόσον εξασφαλιστεί μια πλήρης κατάπαυση του πυρός για διάστημα 60 ημερών.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του ABC, απηύθυνε ουσιαστικά έκκληση προς τον Πούτιν να αποδεχθεί την πρόταση.

«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν, δώστε μας δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και θα οργανώσουμε εκλογές», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διεξαγωγή εκλογών δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στη χώρα. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών υπό στρατιωτικό νόμο, ο οποίος παραμένει σε ισχύ εξαιτίας του πολέμου.

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Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο Τραμπ για τη συμφωνία, η Ρωσία επρόκειτο να προμηθεύσει άμεσα περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και της διεθνούς αγοράς. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 2,25 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμου.

Η συμφωνία παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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Η προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τα ρωσικά καύσιμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται, έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οι περιορισμοί είχαν σχεδιαστεί ώστε να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι είχε αντιδράσει έντονα στη συγκεκριμένη εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει οικονομικά τη Ρωσία και να διευκολύνει τη συνέχιση των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, Αμερικανοί νομοθέτες, μεταξύ των οποίων και Ρεπουμπλικανοί, έχουν επικρίνει τη συμφωνία. Ο βουλευτής Ντον Μπέικον υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να εξετάσει την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων αντί να προχωρήσει σε χαλάρωση των υφιστάμενων περιορισμών.

Αναλυτές, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εκτιμούν επίσης ότι οι ποσότητες ντίζελ που προβλέπονται στη συμφωνία ενδέχεται να μην επαρκούν για να επιφέρουν διατηρήσιμη μείωση στις τιμές των καυσίμων.

Γιατί ο Τραμπ πιέζει για αποκλιμάκωση

Η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά και να προωθηθεί μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν σημαντικό πολιτικό ζήτημα για την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επηρεάζουν άμεσα το κόστος μετακίνησης, μεταφορών και παραγωγής. Η μείωσή τους θα μπορούσε να αποτελέσει ένα απτό πολιτικό όφελος για τον Τραμπ ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η σύνδεση της ενεργειακής αγοράς με τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι απλή. Οι τιμές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, ενώ οι αναλυτές που επικαλούνται οι σχετικές αναφορές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο η συμφωνία για το ντίζελ μπορεί να οδηγήσει από μόνη της σε ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm26cus6ijp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία απορρίπτει την άποψη ότι ευθύνεται για τις αυξήσεις των τιμών εξαιτίας των επιθέσεών της σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Η αντιπαράθεση αποτυπώνει τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών: η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει το ενεργειακό κόστος και να προωθήσει διαπραγματεύσεις, ενώ το Κίεβο επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει αμοιβαίες δεσμεύσεις και να μην επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχίζει τις επιθέσεις της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία στηρίζουν την Ουκρανία

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αντιδράσεις και στην Ευρώπη, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκφράζει την πλήρη στήριξή της στον Ζελένσκι και στις προσπάθειες για μια εκεχειρία που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν εξέφρασε την υποστήριξή της προς τον Ουκρανό πρόεδρο, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας του ουκρανικού λαού και της προώθησης πρωτοβουλιών αποκλιμάκωσης.

{https://x.com/vonderleyen/status/2109306931177267328}

Η γαλλική πλευρά τάχθηκε επίσης υπέρ μιας πραγματικής ενεργειακής εκεχειρίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το Παρίσι στηρίζει την πρόταση για την αναστολή των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται μια τέτοια προοπτική και να κλιμακώνει τα πλήγματα κατά ουκρανικών υποδομών.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του προέδρου Ζελένσκι», ανέφερε ο Μακρόν.

Στο ίδιο διπλωματικό πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε την ανακοίνωση Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Οι επαφές αυτές δείχνουν ότι το Κίεβο επιδιώκει να διατηρήσει την υποστήριξη των δυτικών συμμάχων του, ενώ παράλληλα αναμένει διευκρινίσεις για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Υπάρχει πράγματι συμφωνία;

Η ανακοίνωση του Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα γνώριμο στοιχείο της διπλωματικής του προσέγγισης: την παρουσίαση μιας συμφωνίας ως δεδομένης πριν αποσαφηνιστεί εάν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συμφωνήσει στους όρους της.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αντίδραση του Ζελένσκι δείχνει ότι το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί για μια οριστικοποιημένη συμφωνία, ενώ η απουσία σαφούς δημόσιας τοποθέτησης από τη Μόσχα αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί ουσιαστικά μια ενεργειακή εκεχειρία, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τουλάχιστον τρία βασικά ζητήματα: Ποιες εγκαταστάσεις και ποιες μορφές επιθέσεων θα καλύπτει η συμφωνία, πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ και για πόσο διάστημα θα ισχύει και πώς θα διαπιστώνεται εάν κάποια πλευρά παραβιάζει την εκεχειρία και ποιες συνέπειες θα υπάρχουν σε μια τέτοια περίπτωση.

Χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις, η ανακοίνωση παραμένει περισσότερο μια διπλωματική εξαγγελία παρά μια πλήρως αποσαφηνισμένη συμφωνία με επιβεβαιωμένους όρους εφαρμογής.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικό για το εάν η αμερικανική πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση ή εάν θα προστεθεί στις προηγούμενες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός που δεν κατέληξαν σε σταθερό αποτέλεσμα.