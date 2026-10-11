Τι ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την πλήρη υποστήριξή της στην πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές και τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για drones και πυραύλους, με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκφράζοντας την ανησυχία της για την κλιμάκωση των επιθέσεων και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο.

«Είχα σήμερα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στήριξα πλήρως την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι για μια εκεχειρία που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

{https://x.com/vonderleyen/status/2109306931177267328}

Ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα, ακόμη πιο σκοτεινή φάση. Η Ρωσία καθυστερεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμάχων πολύ μακριά από τις γραμμές του μετώπου. Εξέφρασα την αλληλεγγύη μας προς τον ουκρανικό λαό, καθώς και την πλήρη υποστήριξή μου στον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του.

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Η Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Θα συζητήσουμε τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το επόμενο έτος, καθώς και τους τρόπους κινητοποίησης νέας διεθνούς υποστήριξης. Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και την προστασία του εναέριου χώρου της χώρας.

Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξουμε δύο ακόμη ομάδες διαπραγματευτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δυναμική είναι πραγματική» ανέφερε.