Ο Ζελένσκι κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες των συνομιλιών με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση.

Νέες αμφιβολίες για την προοπτική αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία προκαλεί η καταγγελία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη χώρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας για άμεση ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στόχος της επίθεσης ήταν ο θερμοηλεκτρικός σταθμός CHPP-5 στο Χάρκοβο, μία από τις σημαντικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας της περιοχής. Ο ίδιος έκανε λόγο και για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η καταγγελία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τις διπλωματικές προσπάθειες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Και όλα αυτά έγιναν αφού ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στην τοποθέτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed να πετούν πάνω από ουκρανικές περιοχές, ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις με αεροπορικές βόμβες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το πλήγμα στο CHPP-5 σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, ενώ άλλες πληροφορίες από ουκρανικές πηγές έκαναν λόγο και για επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Κίεβο. Η έκταση των ζημιών δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2109343174212960390}

Η ανακοίνωση Τραμπ και η στάση του Ζελένσκι

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι τίθεται άμεσα σε ισχύ ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αιφνιδιασμό στο Κίεβο, καθώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ζελένσκι, η ουκρανική πλευρά δεν είχε προηγουμένως λάβει σαφείς λεπτομέρειες για τη συμφωνία.

Μιλώντας στο Axios, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα δεσμευτεί επίσης να σταματήσει τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να απέχει από επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Μόσχα και συγκεκριμένες εγγυήσεις για την εφαρμογή της.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς όροι της προτεινόμενης εκεχειρίας, ενώ δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά ότι έχει συμφωνήσει με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Περισσότερα από 200 πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσα σε μία εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε παράλληλα τον απολογισμό των επιθέσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερα από 200 πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, ενώ άλλα 17 πλήγματα είχαν στόχο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 700 τραυματίστηκαν μέσα στην ίδια περίοδο. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν απολογισμό που παρουσίασε ο ίδιος και δεν συνοδεύονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα από ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η συστηματική στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία ενόψει του χειμώνα, καθώς ενδεχόμενες εκτεταμένες ζημιές σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα μεταφοράς μπορούν να επηρεάσουν την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση μεγάλων αστικών περιοχών.