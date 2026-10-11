Η αλληλουχία επιθέσεων και αντιποίνων εντείνει την ανησυχία για την κατάρρευση κάθε προοπτικής αποκλιμάκωσης, με τις διεθνείς δυνάμεις να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε νέα επίθεση την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένα άγνωστης προέλευσης βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και πύραυλο κρουζ στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρχές δεν είχαν δώσει στη δημοσιότητα πλήρη απολογισμό για τις συνέπειες του νέου περιστατικού.

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση που προκάλεσε τους 13 θανάτους το Σάββατο, ενώ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα και σε άλλους στόχους στη Σαουδική Αραβία. Η έκταση της ευθύνης τους για το νεότερο χτύπημα στο αεροδρόμιο δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως.

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Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των αερομεταφορών, ενώ ενισχύονται οι φόβοι ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, με επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια, στις ενεργειακές υποδομές και στις διεθνείς αγορές.

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Στο στόχαστρο το Νταμάμ και η Aramco

Σε νέα ανακοίνωσή τους, οι Χούθι υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Νταμάμ, καθώς και εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην ανατολική επαρχία της χώρας.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση του δημοσιεύματος του Guardian, δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η έκταση των συγκεκριμένων πληγμάτων, ενώ παρέμενε ασαφές εάν η ανακοίνωση των ανταρτών αφορούσε αποκλειστικά την επίθεση του Σαββάτου στο Ριάντ ή και το νέο περιστατικό της Κυριακής.

Παράλληλα, το κίνημα επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους στα αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες, καλώντας τους να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Από τις προειδοποιήσεις εξαιρέθηκαν η Μέκκα και η Μεδίνα.

{https://x.com/JewishWarrior13/status/2109294694857691574}

Οι Χούθι διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εφόσον η Σαουδική Αραβία εξακολουθήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους στην Υεμένη, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη πιο σοβαρά πλήγματα.

Αναστέλλονται πτήσεις έως τις 18 Οκτωβρίου

Η νέα επίθεση επιδεινώνει τις ήδη σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές. Το αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει κλειστό μετά το πολύνεκρο πλήγμα του Σαββάτου, ενώ οι σαουδαραβικές αρχές έχουν παρατείνει τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η SriLankan Airlines ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεών της προς το Ριάντ έως τις 18 Οκτωβρίου, επικαλούμενη το περιστατικό ασφαλείας και την ανάγκη αξιολόγησης των συνθηκών για την ασφαλή επανέναρξη των δρομολογίων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία μεταφέρονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έως την Πέμπτη, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

{https://x.com/WarMonltor/status/2109073177791848533}

Το πλήγμα του Σαββάτου, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300, συγκαταλέγεται στις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις εναντίον χώρας του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον Μάρτιο του 2026.

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ

Οι εξελίξεις αυξάνουν την πίεση προς την Ουάσιγκτον, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής αμερικανικών δυνάμεων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθι.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή, διευρύνοντας τη στρατιωτική αντιπαράθεση στην Υεμένη και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων επιθέσεων εναντίον αμερικανικών ή συμμαχικών στόχων.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις της χώρας επιχειρούν να ανακτήσουν κρίσιμες περιοχές κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο επίκεντρο και η παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Η κλιμάκωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, ενώ οι εγκαταστάσεις της Aramco και οι βασικές οδοί μεταφοράς πετρελαίου έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, τον προηγούμενο μήνα η χώρα αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του στρατηγικής σημασίας αγωγού Ανατολής – Δύσης, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο συγκεκριμένος αγωγός επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η επέκταση των επιθέσεων και προς τις εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας δημιουργεί νέες ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το Ριάντ επρόκειτο να φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα το Παγκόσμιο Συνέδριο Πετρελαίου (World Petroleum Congress), με τη συμμετοχή υπουργών και κορυφαίων στελεχών της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας.

Ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου, το κόστος των μεταφορών και την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα.

Διεθνής ανησυχία για νέα γενίκευση της σύγκρουσης

Το νέο χτύπημα στο Ριάντ προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων που εντείνουν την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με τη σύγκρουση στην Υεμένη να συνδέεται πλέον όλο και πιο άμεσα με την ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και των περιφερειακών συμμάχων τους.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες απειλές κατά κρίσιμων υποδομών, ενώ οι Χούθι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους όσο διαρκούν οι σαουδαραβικές στρατιωτικές επιδρομές.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι επόμενες ώρες θα οδηγήσουν σε νέα στρατιωτικά αντίποινα και ενδεχόμενη αμερικανική εμπλοκή ή εάν θα υπάρξει περιθώριο για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαδοχικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, οι απειλές κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και οι διαταραχές στις αερομεταφορές καταδεικνύουν ότι η κρίση εισέρχεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση.