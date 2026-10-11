«Ανάμεσα στους νεκρούς και Αμερικανός πολίτης».

Την έντονη καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πλήγμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αμάχους, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός πολίτης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αποτρόπαιες και υπογραμμίζοντας ότι αποδεικνύουν πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις των τρομοκρατών Χούθι εναντίον του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού πλήγματος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αθώους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους Χούθι.

{https://x.com/SecRubio/status/2109070090000015659}

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«Αυτές οι αποτρόπαιες επιθέσεις καταδεικνύουν κατάφωρη περιφρόνηση για τη ζωή αθώων αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν τώρα», τόνισε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξη της Ουάσιγκτον προς τη Σαουδική Αραβία, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και του λαού του και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στα θύματα και στις οικογένειές τους», κατέληξε.