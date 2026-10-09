Το «παρών» έδωσαν η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του ναυτιλιακού ομίλου Angelicoussis Group, ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του ομίλου Antenna, ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και ο Κωστής Φραγκούλης, ιδρυτής της Franman Group.

Το μοναδικό πράγμα που ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία από τις παρουσίες σε ένα δείπνο υψηλού διπλωματικού φορτίου, όπως αυτό που διοργανώθηκε προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο King George το βράδυ της Τετάρτης, είναι τυχόν απουσίες. Ενδεικτικό πάντως της «στεγανοποίησης» που επιχειρήθηκε είναι πως τόσο από το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και από την Πρεσβεία των ΗΠΑ, ο κατάλογος των προσκεκλημένων δεν έγινε γνωστός.

Όπως μάθαμε από τις λίγες διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας, παρόντες στο δείπνο, το οποίο έγινε σε κλειστό κύκλο πέριξ των 30 προσκεκλημένων κυρίως υπουργών και διπλωματών, ήταν κυρίως εκπρόσωποι του ελληνικού εφοπλισμού. Το «παρών» έδωσαν η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του ναυτιλιακού ομίλου Angelicoussis Group, ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του ομίλου Antenna, ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και ο Κωστής Φραγκούλης, ιδρυτής της Franman Group.

Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για παρουσία και του Κωνσταντίνου Ξιφαρά, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ που μετέχει κατά 40% και στην Atlantic See LNG Trade του Κάθετου Διαδρόμου, τη σημασία του οποίου πάντως επαναβεβαίωσε ο Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τη συζήτηση που έχουν ανοίξει τα ρεπορτάζ της WSJ για πεπραγμένα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δεν επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ της στήλης.

Ν.Α.