Το μήνυμα του Ρούμπιο στους Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Και οι δύο ερωτήσεις που έγιναν από δημοσιογράφους αμερικανικών ΜΜΕ στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο αφορούσαν τις αποκαλύψεις της WSJ για την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τέθηκε το θέμα του ελέγχου που γίνεται στο Κογκρέσο και για όσα φέρεται να είπε στον Στ. Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης.

Ο Ρούμπιο εκνευρίστηκε και σαν γνήσιος τραμπιστής απέφυγε να απαντήσει με αγένεια και εριστικότητα απέναντι στους Αμερικανούς δημοσιογράφους δείχνοντας με πολύ καθαρό τρόπο ότι η στήριξη της Ουάσιγκτον στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι απόλυτη.

Για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε η αξιοπρέπεια της αμερικανικής δημοσιογραφίας και ο αυταρχισμός της διοίκησης Τραμπ.

Α.