«Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι ένα ρακούν θα το έκανε αυτό για εμάς».

Σε «ήρωα» για τα ζώα στην κομητεία Χάνοβερ της Βιρτζίνια έχει εξελιχθεί ένα ρακούν που το μόνο που έκανε ήταν να… μεθύσει σε μια κάβα.

Πριν από ένα χρόνο, υπάλληλος κάβας μπήκε στο κατάστημα και έκπληκτος βρήκε 14 μπουκάλια ποτών σπασμένα και το εν λόγω ρακούν να κοιμάται στην τουαλέτα, κατά τα φαινόμενα μεθυσμένο. Αφού συνήλθε, ο υπάλληλος άφησε το ζώο ελεύθερο στη φύση.

Η ιστορία έγινε viral αλλά κανείς δεν περίμενε τη συνέχεια. Το καταφύγιο ζώων του Χάνοβερ αποφάσισε να αξιοποιήσει την περιπέτεια του ρακούν, που έχει μετατραπεί σε τοπική μασκότ: έβγαλε μπλούζες, κούπες, καπέλα και άλλα προϊόντα με σκίτσα του μεθυσμένου ζώου και από τις πωλήσεις έως τώρα έχουν συγκεντρωθεί 290.000 δολάρια.

Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο δωρεών που δέχεται κάθε χρόνο το καταφύγιο, που συνήθως είναι κάτω από 20.000 δολάρια, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας ζώων της κομητείας, Τζέφρι Πάρκερ. «Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι ένα ρακούν θα το έκανε αυτό για εμάς», πρόσθεσε.

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Μέρος του ποσού διατέθηκε προκειμένου να αγοραστούν κάμερες για τις στολές των οχτώ μελών της υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να καταγράφουν αποδείξεις για υποθέσεις κακοποίησης ζώων που φτάνουν στη δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν σε ταμείο έκτακτης ανάγκης για τραυματισμένα ζώα. Και οι πωλήσεις συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής στο Χάνοβερ δεν υπάρχουν άλλες καταγγελίες για «διαρρήξεις» από ρακούν. «Ελπίζουμε να ζει μια καλή ζωή κάπου… και να είναι νηφάλιο», δήλωσε ο Τζέφρι Πάρκερ.

Πηγή: Washington Post