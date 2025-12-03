Έπειτα από αρκετές ώρες ύπνου, το ρακούν ξεμέθυσε και επέστρεψε στη φύση.

Διάθεση για «πάρτι» είχε ένα ρακούν που «διέρρηξε» κάβα στη Βιρτζίνια, καθώς το βρήκαν μεθυσμένο, να κοιμάται στο πάτωμα της τουαλέτας.

Το πρωί του Σαββάτου, έκπληκτος υπάλληλος της κάβας μπήκε στο κατάστημα και βρήκε σπασμένα μπουκάλια ποτών στο πάτωμα. Ο δράστης εντοπίστηκε στην τουαλέτα, όπου είχε καταλήξει το ρακούν μεθυσμένο μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

«Έπεσε από το ταβάνι και αφήνιασε, ήπιε τα πάντα», δήλωσε στη Daily Mail η Σαμάνθα Μάρτιν, εργαζόμενη στο καταφύγιο ζώων της κομητείας Χανόβερ, όπου μεταφέρθηκε το ζώο.

«Έπειτα από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς ίχνη τραυματισμού (πέρα ίσως από το hangover και τις κακές επιλογές), αφέθηκε ελεύθερο ξανά στη φύση, με την ελπίδα ότι έμαθε πως η διάρρηξη δεν είναι η λύση», ανέφερε ανάρτηση του καταφυγίου για την περιπέτεια του ρακούν.

{https://www.facebook.com/hcvaanimalprotection/posts/pfbid0S9dbDG74ptAYz2UpX5xHgs9aoF8Zqn7JjpyqUZ4tcwVwXAYxQZ7HrHDBnJBgRT6Wl}