Η παράξενη συμπεριφορά του σκύλου έκανε τη μητέρα να πάει το μωρό στο νοσοκομείο.

Ένα πρωί, η Κιμ Ρέινολντς παρατήρησε ότι ο σκύλος της φερόταν παράξενα κοντά στον γιο της, Αλεξάντερ. Η Σαράγια κλαψούριζε, πηγαινοερχόταν κοντά στο πέντε μηνών μωρό, του έγλειφε το πρόσωπο και φαινόταν αγχωμένη.

Ο Αλεξάντερ φαινόταν μια χαρά, οπότε η Ρέινολντς δεν έδωσε μεγάλη βάση στη συμπεριφορά του ντόπερμαν, μέχρι λίγες ώρες αργότερα, όταν το μωρό άρχισε να ουρλιάζει και να κλαίει ανεξέλεγκτα. Η μητέρα προσπάθησε να το ηρεμήσει με κάθε τρόπο, χωρίς αποτέλεσμα.

Όταν θυμήθηκε την παράξενη συμπεριφορά του σκύλου της το πρωινό εκείνης της ημέρας, στις 3 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε με τη μητέρα της να πάνε τον Αλεξάντερ στο νοσοκομείο. Εκεί, τους είπαν πως ο σφυγμός του μωρού ήταν επικίνδυνα υψηλός: πάνω από 200 παλμοί το λεπτό. Κάτι ανησυχητικό, ιδιαίτερα αν συνεχιζόταν.

Έπειτα από εξετάσεις, ο Αλεξάντερ διαγνώστηκε με το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White, συγγενής καρδιοπάθεια που μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες ταχυπαλμίες. Του συνταγογραφήθηκαν βήτα- αναστολείς και οι γιατροί είπαν ότι μπορεί τελικά να χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση για τη ρύθμιση του σφυγμού του. Προς το παρόν, ο Αλεξάντερ είναι καλά, είπε η Ρέινολντς στην Washington Post.

Η μητέρα είναι ευγνώμων που η Σαράγια την «ειδοποίησε» πως κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί δεν είναι σίγουρη ότι θα είχε πάει στο νοσοκομείο εάν ο σκύλος δεν είχε αυτή τη συμπεριφορά. «Φοβάμαι να σκεφτώ τι θα είχε συμβεί. Αλλά δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι θα υπήρχε καρδιακό πρόβλημα», συμπλήρωσε.

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«Κάτι δεν πάει καλά, ο σκύλος της οικογένειας παρατηρεί κάτι»

Τα σημάδια της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας που εμφάνισε ο Αλεξάντερ μπορεί να είναι ανεπαίσθητα στα βρέφη. Μερικές φορές, δεν γίνονται αντιληπτά για ημέρες, κάτι που μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή, δήλωσε ο Βασίλειος Μπεζερίδης, καρδιολόγος στο νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης.

«Είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς διάλειμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτό μπορεί να αποδυναμώσει την καρδιά με την πάροδο του χρόνου. Όταν έμαθε την ιστορία του Αλεξάντερ, σκέφτηκε παρόμοιες περιπτώσεις που έχει δει. «Έχω μερικούς ασθενείς που έχει συμβεί αυτό. Κάτι δεν πάει καλά, ο σκύλος της οικογένειας παρατηρεί κάτι», πρόσθεσε.

Τα καλά νέα, συμπλήρωσε, είναι πως η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία συνήθως μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα μόλις εντοπιστεί και η καρδιά να επανέλθει στην κανονική λειτουργία της.

Οι αλλαγές που αντιλαμβάνονται οι σκύλοι

Είναι γνωστό πως οι σκύλοι μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα υγείας σε ανθρώπους, όπως ο καρκίνος, επικείμενες επιληπτικές κρίσεις, χαμηλό σάκχαρο και καρδιακές αρρυθμίες.

Μελέτη του 2022 έδειξε ότι οι σκύλοι μπορούν να μυρίσουν τη διαφορά στην αναπνοή ενός ατόμου πριν και μετά από μια αγχωτική εργασία. «Καθώς μεταβάλλεται γρήγορα ο καρδιακός ρυθμός, απελευθερώνει πολλές διαφορετικές αλλαγές και οι σκύλοι αντιλαμβάνονται αυτές τις οσμές από την αναπνοή και τον ιδρώτα μας», δήλωσε η Κλάρα Γουίλσον, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, που έκανε τη μελέτη του 2022.

Οι σκύλοι βοήθειας μπορούν να εκπαιδευτούν να το κάνουν αυτό. Αλλά η Γουίλσον δεν εξεπλάγη με το γεγονός ότι το έκανε αυτό αυθόρμητα κάποιος σκύλος που δεν έχει εκπαιδευθεί ως βοηθός.